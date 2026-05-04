Babnet   Latest update 14:07 Tunis

القيادة المركزية الأمريكية: لم تتعرض أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية لأي ضربات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f88de38437f5.44662639_mhqipfgkenojl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 13:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري أصاب سفينة حربية أمريكية باثنين من الصواريخ، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح "سنتكوم" في منشور عبر منصة "اكس" أن القوات الأمريكية لم تتعرض لأي استهداف، وأنها تواصل مهامها في دعم "مشروع الحرية" وتطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.



وكانت وكالة "فارس" الإيرانية أفادت بأن سفينة حربية أمريكية أصيبت بصاروخين إيرانيين بالقرب من جاسك بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية.


وحسب "رويترز" نقلا إعلام إيراني التقرير أكد أن السفينة الحربية الأمريكية عادت أدراجها.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن الجيش الإيراني، أنه منع دخول المدمرات الأمريكية إلى مضيق هرمز.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328628

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 04 ماي 2026 | 17 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:12
16:03
12:23
05:22
03:44
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-17
25°-17
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/04)     2890,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/04)   28093 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>