القيادة المركزية الأمريكية: لم تتعرض أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية لأي ضربات

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري أصاب سفينة حربية أمريكية باثنين من الصواريخ، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.وأوضح "سنتكوم" في منشور عبر منصة "اكس" أن القوات الأمريكية لم تتعرض لأي استهداف، وأنها تواصل مهامها في دعم "مشروع الحرية" وتطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.وكانت وكالة "فارس" الإيرانية أفادت بأن سفينة حربية أمريكية أصيبت بصاروخين إيرانيين بالقرب من جاسك بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية.وحسب "رويترز" نقلا إعلام إيراني التقرير أكد أن السفينة الحربية الأمريكية عادت أدراجها.وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن الجيش الإيراني، أنه منع دخول المدمرات الأمريكية إلى مضيق هرمز.