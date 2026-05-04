سفير تركيا بتونس يؤكد على مزيد تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة

قال سفير تركيا بتونس، أحمد مصباح دميرجان، أن بلاده تولي أهمية قصوى لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس، معتبراً أن افتتاح المقر الجديد لغرفة التجارة والصناعة التونسية التركية سيمثل رافعة أساسية لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.وأضاف السفير، خلال حفل رسمي انتظم مؤخرا، بتونس العاصمة، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ونحو 200 شركة تونسية تركية، أن هذه الخطوة تعكس الرغبة المشتركة في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.من جانبه، شدد رئيس الغرفة، سلجوق يلماز، على أن الهدف الأساسي من هذا المقر الجديد هو مأسسة الشراكات بين رجال الأعمال التونسيين والأتراك وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، بما يضمن انسيابية أكبرللمشاريع المشتركة وفق بلاغ صادر عن الغرفة .وأبرز مدير عام الوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، النمو المطرد للاستثمارات التركية في تونس، لاسيما في قطاعات استراتيجية مثل النسيج والملابس وصناعة مكونات السيارات.ومن جانبها، أشارت مديرة التسويق بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ثريا الخياطي، إلى الامتيازات التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لتونس كمنصة نفاذ نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.و اعتبر مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية مراد بلحسن، أن الغرفة ستكون أداة فعالة في إسناد الدبلوماسية الاقتصادية بين تونس وأنقرة.ومن جهته، أوضح رجل الأعمال التركي وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية، على رأسها قطاع زيت الزيتون الذي يمتلك قدرات تصديرية وتنافسية عاليةويأتي افتتاح هذا المقر الجديد ليعزز شبكة الهياكل الداعمة للأعمال في تونس، ويوفر فضاءً دائماً للحوار الاقتصادي بين المؤسسات التونسية ونظيراتها التركية للبحث في فرص التكامل الصناعي والتجاري وفق ذات البلاغ .