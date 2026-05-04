البنك التونسي للتضامن يحقق أرباحا صافية بـ 10.5 مليون دينار في 2025

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 15:03
      
حقق البنك التونسي للتضامن نتيجة صافية إيجابية بلغت 10.5 مليون دينار خلال السنة المالية 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
 
وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال انعقاد الجلسة العامة العادية يوم 30 أفريل الماضي، حيث تم تقديم عرض مفصل حول نشاط هذه المؤسسة البنكية. وقد بينت المعطيات أن البنك تولى تمويل أكثر من 19 ألف مشروع ومؤسسة صغرى بحجم استثمارات تجاوز 381 مليون دينار، إلى جانب إسناد أكثر من 38 ألف قرض عبر جمعيات القروض الصغيرة بقيمة جملية بلغت 109.6 مليون دينار.

 
كما شملت تدخلات البنك تمويل 80 شركة أهلية بكلفة استثمارات تقدر بـ 22.1 مليون دينار، من بينها 56 شركة خلال سنة 2025 باستثمارات بلغت 14.6 مليون دينار، في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
 

 
وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ حجم موازنة البنك أكثر من 2101 مليون دينار، مع ارتفاع أمواله الذاتية إلى 133.4 مليون دينار مع موفى سنة 2025. كما حقق ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 76.8 مليون دينار، مسجلا نسبة نمو قدرها 7.6 بالمائة.
 
وصادق المساهمون، في ختام الجلسة، على مواصلة توزيع الأرباح للسنة الثانية على التوالي بقيمة جملية تبلغ 6 ملايين دينار، أي ما يعادل دينارا واحدا للسهم الواحد، بحسب نص البلاغ الصادر عن البنك.
