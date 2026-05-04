الدواء الجديد الموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم وتخفيض الوزن (طبيب مختص)

أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة الدكتور، مهدي كلثوم، اليوم الاثنين، أن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن وتعدّ استعمالاته آمنة على صحة الجسم.

وأضاف مهدي كلثوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا الدواء الذي من المنتظر ان ينطلق في التسويق في الصيدليات التونسية خلال شهر ماي الجاري، هو آمن على صحة الجسم لاسيما في تخفيف الوزن ويستوجب بالضرورة وصفة طبية من مختص أو طبيب مباشر الى جانب كونه لا يحمل آثارا جانبية على صحة القلب والكلى على طول الاستعمال لمعالجة السكرى.


ولفت الى أن هذا الدواء يعد الأول في تونس من حيث نظام الجرعات حيث أنه يُأخذ عبر حقنة أسبوعية وتحوي على اربع جرعات ولازال الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يتكفل به الى حد اليوم ويقدر سعره ب355 دينارا.


وشدد على ان هذا الدواء من شأنه ان يساعد على تحسين جودة حياة المرضى والحدّ من المضاعفات المرتبطة بالمرض مؤكدا أن الادوية الأخرى لمعالجة داء السكري من النوع الثاني تبقى ناجعة وفعالة في تخفيض منسوب السكري في الدم.


وللاشارة تفيد تقديرات الدراسات المنشورة بان 23 بالمائة من التونسيين مصابون بداء السكري وتصل التقديرات الى اصابة شخص واحد من بين كل 5 تونسيين في بعض الدراسات أما عالميا فيتجاوز عدد المصابين بالسكري 589 مليون بحسب احصائيات الفيدرالية العالمية لمرض السكري.
