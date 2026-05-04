بين عبق تاريخ مسرح دقة وسحر الروك: برايان آدامز يصنع الحدث في عرض مفعم بالعاطفة

في مشهد فني مهيب تماهى فيه عبق التاريخ مع وهج الموسيقى العالمية، أحيا أسطورة الروك برايان آدامز مساء الأحد حفلا استثنائيا بالمسرح الروماني بدقة، أحد أبرز المواقع الأثرية في تونس، مقدما عرضا طغت عليه القوة التعبيرية والتفاعل العاطفي مع جمهور متنوع غصت به مدارج المعلم العريق.ويأتي هذا الحفل، وهو الثاني للفنان بالموقع ذاته، تتويجا لنجاح عرضه يوم 2 ماي الذي سجل نفادا كاملا للتذاكر، حيث تجاوز عدد الحضور في السهرتين ثلاثة آلاف متفرّج من مختلف الأجيال.ومنذ اللحظات الأولى، فرض برايان آدامز حضوره الفني الطاغي، حيث تماهى الجمهور مع أشهر أعماله، مرددا أغاني Summer of ’69 وHeaven و(Everything I Do) I Do It for You، في لحظات استحضرت ذاكرة موسيقية جماعية امتزجت فيها الحماسة بالحنين. كما حافظ الفنان على نسق أدائي حيوي، عززه حضور ركحي لافت وتواصل مباشر مع الجمهور الذي ظل متفاعلا طوال السهرة.ورغم عدم حضوره بكامل فرقته الموسيقية، تمكن آدامز بفضل خبرته الفنية الطويلة، من تعويض هذا الغياب عبر عزف متقن على آلة القيثارة من خلال التحكم العالي في دينامكية الاداء متنقلا بسلاسة بين نبرات هادئة مشحونة بالعاطفة واخرى اكثر اندفاعا، في تفاعل دقيق مع الة البيانو الذي لم يقتصر دوره على المرافقة، بل اضطلع بوظيفة حوارية، وقد تشكل من هذا التلاقي نسيج صوتي متماسك، يراوح بين البساطة التعبيرية والثراء الهارموني.هذا التوازن بين القيثارة والبيانو أضفى على العرض عمقا فنيا لافتا، إذ تحول الاداء من مجرد تقديم لأغان معروفة الى اعادة تشكيلها ضمن رؤية حية تستثمر في التلوين الصوتي والتصعيد الايقاعي، ما مكن الجمهور من معايشة العمل الموسيقي في بعده الحي، وأبرز قدرة الفنان على توظيف الحد الأدنى من العناصر لإنتاج أثر سمعي مكثف ومؤثر.وقد اتسمت أجواء الحفل بطاقة استثنائية، حيث توافد عشاق الموسيقى من مختلف جهات البلاد وخارجها لمواكبة هذا الحدث، الذي وصفه العديد منهم بتجربة فريدة من نوعها، جمعت بين جودة الأداء الفني وعظمة الفضاء الأثري.ولم يخف برايان آدامز، في فواصل بين الأغاني، إعجابه بتونس وبخصوصية المسرح الروماني بدقة، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مؤكدا أن الوقوف على ركحه يمثل تجربة استثنائية في مسيرته الفنية.ويواصل مسرح دقة، بما يختزنه من قيمة تاريخية وجمالية، تأكيد قدرته على احتضان التظاهرات الفنية العالمية، حيث يلتقي صمت الحجارة العتيقة بنبض الموسيقى الحديثة، في تناغم يخلق تجربة سمعية وبصرية متكاملة تظل راسخة في الذاكرة.