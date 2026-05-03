شركة تونس للطرقات السيارة، غلق محوّل الخروج في اتجاه هر&1704;لة من الاثنين إلى الجمعة

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، مساء اليوم الأحد، عن غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرڨلة بداية من يوم الاثنين 04 ماي الجاري إلى يوم الجمعة 08 ماي، وذلك من الساعة 07:00 إلى الساعة 19:00.وأوضحت في بلاغ إلى مستعملي الطريق السيارة، أنه يمكن للقاصدين مدينة هرڨلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية:➡ محوّل سيدي بوعلي➡ محوّل حمام سوسة➡ أو مواصلة السير إلى محوّل مطار النفيضةوأشارت شركة تونس للطرقات السيارة إلى أن غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرڨلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظًا على سلامة مستعملي الطريق.