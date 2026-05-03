Babnet   Latest update 20:43 Tunis

شركة تونس للطرقات السيارة، غلق محوّل الخروج في اتجاه هر&1704;لة من الاثنين إلى الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f7a4cc43f4b4.05149859_pmilohegnkjfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 20:39 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، مساء اليوم الأحد، عن غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرڨلة بداية من يوم الاثنين 04 ماي الجاري إلى يوم الجمعة 08 ماي، وذلك من الساعة 07:00 إلى الساعة 19:00.

وأوضحت في بلاغ إلى مستعملي الطريق السيارة، أنه يمكن للقاصدين مدينة هرڨلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية:

➡ محوّل سيدي بوعلي
➡ محوّل حمام سوسة
➡ أو مواصلة السير إلى محوّل مطار النفيضة


وأشارت شركة تونس للطرقات السيارة إلى أن غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرڨلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظًا على سلامة مستعملي الطريق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328590

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
31°-14
29°-18
25°-17
25°-16
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>