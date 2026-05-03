المنستير: مشاركة أكثر من 700 تلميذ في "أولمبياد الحياة والأرض" مستوى 9 أساسي بالمعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي

احتضن المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستير صباح اليوم الأحد فعاليات "أولمبياد الحياة والأرض" مستوى 9 اساسي الذي نظمته جمعية أساتذة علوم الحياه والارض بمشاركة اكثر من 700 مترشح من مختلف المدارس الاعدادية بالجهة.وتولى 50 استاذا متطوعا تأطير التظاهرة التي تهدف إلى تقييم مكتسبات التلاميذ وتعويدهم على أجواء المناظرات ودعم التميز والارتقاء بالمستوى المعرفي للتلاميذ المقبلين على مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي"النوفيام"، وتكريس ثقافة التطوع والعمل الجماعي داخل الأسرة التربوية.وأكد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتحي الدريدي، خلال مواكبته أجواء المنافسات أن هذا النشاط يعد حلقة أساسية ضمن برنامج المندوبية الجهوية لدعم التميز والارتقاء بالمستوى المعرفي للتلاميذ المقبلين على مناظرة "النوفيام"، وتكريس ثقافة التطوع والعمل الجماعي داخل الأسرة التربوية، مثمناً المقاربة التشاركية بين الإدارة والجهة المنظمة والتنظيم اللوجستي المحكم.