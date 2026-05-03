Babnet   Latest update 20:43 Tunis

المنستير: مشاركة أكثر من 700 تلميذ في "أولمبياد الحياة والأرض" مستوى 9 أساسي بالمعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f78489cd7fc9.73817487_ljkphngmieoqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 20:42 قراءة: 0 د, 36 ث
      
احتضن المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستير صباح اليوم الأحد فعاليات "أولمبياد الحياة والأرض" مستوى 9 اساسي الذي نظمته جمعية أساتذة علوم الحياه والارض بمشاركة اكثر من 700 مترشح من مختلف المدارس الاعدادية بالجهة.
وتولى 50 استاذا متطوعا تأطير التظاهرة التي تهدف إلى تقييم مكتسبات التلاميذ وتعويدهم على أجواء المناظرات ودعم التميز والارتقاء بالمستوى المعرفي للتلاميذ المقبلين على مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي"النوفيام"، وتكريس ثقافة التطوع والعمل الجماعي داخل الأسرة التربوية.
وأكد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتحي الدريدي، خلال مواكبته أجواء المنافسات أن هذا النشاط يعد حلقة أساسية ضمن برنامج المندوبية الجهوية لدعم التميز والارتقاء بالمستوى المعرفي للتلاميذ المقبلين على مناظرة "النوفيام"، وتكريس ثقافة التطوع والعمل الجماعي داخل الأسرة التربوية، مثمناً المقاربة التشاركية بين الإدارة والجهة المنظمة والتنظيم اللوجستي المحكم.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328587

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
31°-14
29°-18
25°-17
25°-16
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>