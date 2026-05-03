انعقاد الدورة الثالثة من يوم التفكير حول مؤسسة الغد في تونس يوم 12 ماي 2026 بالعاصمة

تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، يوم 12 ماي 2026، بتونس العاصمة، الدورة الثالثة من يوم التفكير حول مؤسسة الغد في تونس، وذلك تحت عنوان: "التكوين المهني والتنقّل الدولي: هيكلة التعاون التونسي–الفرنسي".وسيشكل الحدث، وفق بلاغ صادر، فرصة للحوار وتبادل الآراء بهدف تحديد مسارات عملية تعزز تنافسية المؤسسات وقابلية تشغيل الكفاءات ودعم التعاون التونسي–الفرنسي".وسيحضر هذه التظاهرة، كل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وسفيرة فرنسا بتونس، آن غيغان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.