المنستير: عروض متنوعة في الدورة 35 لمهرجان سيدي المديوني أيام 8 و9 و10 ماي تحت شعار "التراث وفن العمارة"

بمناسبة شهر التراث بولاية المنستير تحتضن دار الثقافة عبد الحكيم عبد الجواد بقصيبة المديوني من 8 إلى 10 ماي الجاري فعاليات الدورة 35 لمهرجان سيدي المديوني تحت شعار "التراث وفن العمارة".وتنطلق التظاهرة يوم الجمعة 8 ماي بالحومة الشرقية وساحة قصيبة المديوني بزيارة ميدانية لمقام سيدي المديوني لإكتشاف الهندسة المعمارية لفائدة براعم روضة الرياحين وكتاب أبوبكر الصديق وكتاب سيدي المديوني بقصيبة المديوني لزيارة جامع المديوني.كما تنظم ورشة "رسم معمار بلادنا كنز لأولادنا" يليها انجاز جدارية بعنوان "ترانيم الحرف في حضرة المعمار" بإشراف الفنانة هادية بوخروبة وورشة في المطالعة بإشراف أمينة المكتبة العمومية أطفال بقصيبة المديوني وبالتعاون مع الكشافة التونسية فوج قصيبة المديوني.وتنتظم ايضا ورشات في النحت بالطين بعنوان "زخارف تقليدية... معالم تشهد" بإشراف الأستاذة جهاد بوسريح وفي التصوير الفوتوغرافي بعنوان "من جدراننا تولد الحكايات" بإشراف الفنانة رانية لطيف وفي الرسم بعنوان "معماريات" بإشراف الأستاذة إبتسام بوغزالة.وتختتم أنشطة اليوم الأول بمعرض بعنوان "تراثنا المعماري ... ذاكرة تنبض" إنتاج دار الثقافة قصيبة المديوني ومحاضرتين الاولى بعنوان "مصادر الإلهام في العمارة الإسلامية في العصرين الوسيط والحديث" بإشراف الأستاذ رياض المرابط والثانية بعنوان دور التعمير في التأقلم مع التغيرات المناخية تقديم الأستاذة فاطمة بن عمر المكلفة بالمشاريع بجمعية حماية البيئة بقصيبة المديوني وبالتعاون مع رابطة اتحاد الحرفيين بالمنستير.أما يوم السبت 9 ماي فتحتضن شوارع المدينة وساحة الفنون عرض "سطنبالي" بعنوان "خرجة السطنبالي" للجمعية الأورومتوسطية للثقافة والترفيه بالمنستير إضافة إلى معرض بعنوان "تراثنا المعماري ... ذاكرة تنبض" إنتاج دار الثقافة قصيبة المديوني.كما تقام أيضا معارض متنوعة بالتعاون مع رابطة اتحاد الحرفيين بالمنستير تخص العولة واللباس التقليدي والحلوى التقليدية والإكسسوارات -والبسيسة -والمأكولات التقليدية.وينتظم "ركن الفداوي" بإشراف الأستاذة مريم المانسي والألعاب الشعبية بإشراف الأستاذين لطفي الزين ومنتصر عمار و"احجاية" بإشراف إطارات دار الشباب بقصيبة المديوني.وفي سهرة اليوم الثاني تنتظم فقرة غنائية شبابية بعنوان 88 TUNISIA.أما يوم الاحد 10 ماي فتحتضن ساحة الفنون بقصيبة المديوني وجامع قصيبة المديوني والمدينة العتيقة المعارض المختلفة مع إقامة يوم صحي مفتوح بالتعاون مع المستشفى المحلي بقصيبة المديوني وخرجة ميدانية للمعالم الدينية والمدينة العتيقة بالجهة بعنوان "بيوتنا ... عبق لا يندثر" وذلك بالتعاون مع الكشافة التونسية فوج قصيبة المديوني، إضافة إلى عرض مسرح الشارع بعنوان "قمرة حمراء" إنتاج "قرين تياتر" قي حين تحيي السهرة فرقة عوامرية المكنين بقيادة الفنان حمدي مهدوي.