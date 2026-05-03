المنستير المكنين تحتضن فعاليات الدورة الثالثة من ماراطون المكنين

Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 20:09
      
انتظمت بمدينة المكنين اليوم الأحد فعاليات الدورة الثالثة من الماراطون السنوي "خطوات ماكنة"، بمشاركة حوالي 1540 متسابقاً  ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية  ينتمون إلى 16 ولاية تونسية من ضمنهم عائلات عدد من ذوي الهمم ورياضيون محترفون وهواة.
وتندرج هذه التظاهرة الرياضية والترفيهية في إطار مبادرة من مجموعة "ران اين" بتنظيم من دار الشباب بالمكنين ومشاركة فوج الكشافة التونسية بالجهة والمكتب المحلي للمصائف والجولات وجمعية المواطنة بالمكنين بدعم من بلدية المكان.
وشملت هذه التظاهرة ثلاثة سباقات رئيسية وهي نصف الماراطون (21 كلم)، وسباق 10 كلم الذي شاركت فيه العديد من العائلات ، وسباق الأطفال (1 كلم)، وسجّلت مشاركة مكثفة وتنظيماً محكماً وسط  انخراط واسع لمختلف الشرائح الاجتماعية. وتضمن مسار الماراطون مسالك مختلفة شملت شوارع المدينة ومعالمها.

وواكب التظاهرة والي المنستير عيسى موسى الذي اطّلع بالمناسبة على "القرية الحرفية" التي أبرزت إبداعات الفخار والنسيج التقليدي، تجسيداً لشعار الدورة "نحت التقاليد في الطين"، بما يعزّز ربط الرياضة بالمخزون الثقافي المحلي.
كما شملت زيارة الوالي كلّاً من القرية الصحية والقرية الرياضية، حيث اطّلع على جملة من الخدمات التحسيسية والفحوصات المجانية والورشات التدريبية، إلى جانب عروض رياضية وموسيقية وفلكلورية، وعروض للفنون الشعبية والماجورات.
واختتمت التظاهرة  بتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم المشاركين والمنظمين، منوّهاً بنجاح هذه الدورة التي جمعت بين التحدي الرياضي والاحتفاء بالهوية الثقافية
