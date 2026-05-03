ملتقى الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر بكوريا الجنوبية: ميدالية برونزية للتونسي فارس الفرجاني

Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 17:26
      
أحرز التونسي فارس الفرجاني اليوم الاحد ميدالية برونزية خلال ملتقى الجائزة الكبرى للمبارزة بسلاح السابر المقام بمدينة اينشون بكوريا الجنوبية.
وجاء تتويج الفرجاني ببرونزية المسابقة عقب هزيمته في نصف النهائي ضد الفرنسي باتريس سيباستيان 12-15.
وكان الفرجاني، صاحب فضية اولمبياد باريس 2024 في الاختصاص ذاته، قد فاز في نزال الدور 32 على الاوزبكي عبدازوف اسلام بيك (15-13)، ثم على الامريكي سين ميشال (15-6) في مباراة الدور السادس عشر، قبل ان يتغلب في ثمن نهائي المسابقة على الفرنسي دوسارف بنجامين (15-12).

وتمكن فارس الفرجاني من ازاحة الروسي غرودين بافل في الدور ربع النهائي بنتيجة 15-12.
