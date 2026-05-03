الرابطة الثانية - برنامج مباريات الجولة السادسة والعشرين الأخيرة

الإثنين 11 ماي 2026 – المجموعة الأولى





الثلاثاء 12 ماي 2026 – المجموعة الثانية



تُجرى مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يومي، انطلاقًا من الساعة، وذلك في سباق حاسم لتحديد الصعود والبقاء.* سبورتينغ بن عروس – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة* نادي حمام الأنف – أمل حمام سوسة* اتحاد بوسالم – جمعية مقرين* هلال مساكن – هلال الشابة* مكارم المهدية – محيط قرقنة* بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين* سكك الحديد الصفاقسي – كوكب عقارب* القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية* سبورتينغ المكنين – جمعية أريانة* نسر جلمة – الملعب القابسي* مستقبل القصرين – اتحاد قصور الساف* تقدم ساقية الداير – هلال الرديف* أمل بوشمة – النادي القربي* قوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيد