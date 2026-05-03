Babnet   Latest update 17:48 Tunis

الرابطة الثانية - برنامج مباريات الجولة السادسة والعشرين الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 17:27 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تُجرى مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يومي 11 و12 ماي 2026، انطلاقًا من الساعة 16:00، وذلك في سباق حاسم لتحديد الصعود والبقاء.

الإثنين 11 ماي 2026 – المجموعة الأولى

* سبورتينغ بن عروس – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* نادي حمام الأنف – أمل حمام سوسة
* اتحاد بوسالم – جمعية مقرين

* هلال مساكن – هلال الشابة
* مكارم المهدية – محيط قرقنة
* بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين
* سكك الحديد الصفاقسي – كوكب عقارب


الثلاثاء 12 ماي 2026 – المجموعة الثانية

* القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية
* سبورتينغ المكنين – جمعية أريانة
* نسر جلمة – الملعب القابسي
* مستقبل القصرين – اتحاد قصور الساف
* تقدم ساقية الداير – هلال الرديف
* أمل بوشمة – النادي القربي
* قوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328569

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-12
31°-15
30°-17
23°-17
23°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>