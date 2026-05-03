الرابطة الثانية - برنامج مباريات الجولة السادسة والعشرين الأخيرة
تُجرى مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يومي 11 و12 ماي 2026، انطلاقًا من الساعة 16:00، وذلك في سباق حاسم لتحديد الصعود والبقاء.
الإثنين 11 ماي 2026 – المجموعة الأولى* سبورتينغ بن عروس – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* نادي حمام الأنف – أمل حمام سوسة
* اتحاد بوسالم – جمعية مقرين
* هلال مساكن – هلال الشابة
* مكارم المهدية – محيط قرقنة
* بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين
* سكك الحديد الصفاقسي – كوكب عقارب
الثلاثاء 12 ماي 2026 – المجموعة الثانية* القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية
* سبورتينغ المكنين – جمعية أريانة
* نسر جلمة – الملعب القابسي
* مستقبل القصرين – اتحاد قصور الساف
* تقدم ساقية الداير – هلال الرديف
* أمل بوشمة – النادي القربي
* قوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيد
