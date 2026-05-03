القصرين: فتح قاعة فرز جديدة بقسم الإستعجالي في المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي

Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 12:36
      
تم بالمستشفى الجامعي "بدر الدين العلوي " بالقصرين فتح قاعة فرز جديدة بقسم الإستعجالي، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم إستقبال المرضى وفق درجات الإستعجال والأولوية الطبية، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للمستشفى مساء أمس السبت.
وأوضح البلاغ ذاته أن إحداث قاعة الفرز يهدف إلى تسريع توجيه المرضى وتمكين كل حالة من الحصول على الرعاية المناسبة في الوقت الملائم، بما يسهم في تعزيز نجاعة التدخلات الطبية وتحسين سير العمل داخل قسم الإستعجالي.
ودعت إدارة المستشفى جميع الوافدين إلى إحترام التراتيب والإجراءات المعمول بها داخل قاعة الفرز والإلتزام بتوجيهات الإطار الطبي وشبه الطبي، ضمانا لحسن تنظيم الخدمات الصحية وتوفير أفضل ظروف التكفّل بالمرضى.
  • Radio Diwan
