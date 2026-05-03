Babnet   Latest update 14:39 Tunis

بطولة "فورت لودرديل": السباحة الأمريكية والش تحطم الرقم القياسي العالمي لـ100 متر فراشة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f72feb788269.75824442_ipjklomhnfgqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 13:21 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حطمت السباحة الأمريكية غريتشن والش الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر فراشة مجددا،  بتسجيلها زمنا قدره 5ث و33 جزء بالمائة وذلك في بطولة "فورت لودرديل" المفتوحة.
      وكانت والش تحمل الرقم القياسي السابق وقدره 54ث و60 جزء بالمائة الذي سجلته في المسبح نفسه بولاية فلوريدا خلال لقاء"برو سويم" سهر ماي الماضي، لتتمكن بذلك من كسر الرقم القياسي مرتين في يوم واحد خلال لقاء العام الماضي، لترفع بذلك عدد تحطيمها للرقم إلى 4 مرات.
      وأصبحت والش، المتوجة بـ3 ألقاب عالمية في سنغافورة العام الماضي، أسرع بأكثر من ثانية من ثاني أسرع سباحة في تاريخ السباق وهي السويدية سارة سيوستروم (54ث و48 جزء بالمائة).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328561

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-12
31°-15
30°-17
23°-17
23°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>