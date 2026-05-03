بطولة "فورت لودرديل": السباحة الأمريكية والش تحطم الرقم القياسي العالمي لـ100 متر فراشة

حطمت السباحة الأمريكية غريتشن والش الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر فراشة مجددا، بتسجيلها زمنا قدره 5ث و33 جزء بالمائة وذلك في بطولة "فورت لودرديل" المفتوحة.

وكانت والش تحمل الرقم القياسي السابق وقدره 54ث و60 جزء بالمائة الذي سجلته في المسبح نفسه بولاية فلوريدا خلال لقاء"برو سويم" سهر ماي الماضي، لتتمكن بذلك من كسر الرقم القياسي مرتين في يوم واحد خلال لقاء العام الماضي، لترفع بذلك عدد تحطيمها للرقم إلى 4 مرات.

وأصبحت والش، المتوجة بـ3 ألقاب عالمية في سنغافورة العام الماضي، أسرع بأكثر من ثانية من ثاني أسرع سباحة في تاريخ السباق وهي السويدية سارة سيوستروم (54ث و48 جزء بالمائة).