تحسينات هيكلية وتجهيزات جديدة للنهوض بمركب ديوان الأراضي الدولية بالنفيضة (وزارة الفلاحة)

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في ردّها على سؤال كتابي تقدّمت به النائب بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بالنفيضة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الانتاجية وتحديث البنية التحتية.وأفادت الوزارة بأنه تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الانتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وإحكام التصرف.وفي ما يتعلق بالتجهيزات، تم دعم أسطول الميكنة بستة جرارات فلاحية، واقتناء صهريجي مياه ومجرورتين وصهريج شفط، فضلا عن توفير معدات حراثة وآلة لفرم فواضل "الزبيرة"، وإحداث خزان مياه بسعة 100 متر مكعب.كما شملت التدخلات الموارد المائية، حيث تمت معاينة الآبار وتأهيلها عبر عمليات الجهر وإعادة الإحياء، مع التوسع في المساحات السقوية بتأهيل 98 هكتارا بالري الموضعي وتجهيز 40 هكتارا إضافية.وفي جانب التحويل والتخزين، تم تأهيل المعصرة عبر توفير تجهيزات جديدة من بينها مرجل حراري وطرد مركزي، إلى جانب إعادة توظيف معدات من مركبات أخرى، فضلا عن تأهيل خزانات حفظ الزيت وقاعة الحلب لتحسين ظروف العمل.أما في قطاع الزياتين، فقد تم بيع الصابة على رؤوس الأشجار لتأمين السيولة، وإنجاز "زبيرة" لحوالي 17 ألف أصل زيتون بين زيت وزيتون مائدة، مع برمجة استكمال "زبيرة" 60 بالمائة من بقية الأشجار خلال الموسم الحالي.وبخصوص المشاريع المستقبلية، كشفت الوزارة عن برمجة حفر بئر عميقة بمنطقة كندار، على أن يتم عرض ملف طلب العروض على مجلس الإدارة قريبا لاستكمال الإجراءات القانونية والانطلاق في التنفيذ.وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة إصلاحية شاملة ترمي إلى تحسين الحوكمة، والرفع من المردودية الاقتصادية، وتثمين المنتوج، وضمان استدامة الموارد.