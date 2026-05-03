سيدي بوزيد: انطلاق الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة

Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 10:02
      
انطلقت بولاية بسيدي بوزيد فعاليات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة التي ستتواصل في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية مع إضافة "دفتر مطالعة" جديد في هذه الدورة للفئة العمرية بين 8 و9 سنوات.

وبيّن مدير المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد سامي براهمي في تصريح لصحفي "وات" أنّ هذه البطولة التي تنظمها إدارة المطالعة العمومية انطلقت بمختلف المكتبات العمومية والمكتبة الجهوية الأسبوع الماضي وهي تهدف بالأساس إلى الترغيب في المطالعة واهمية ارتياد المكتبات ودورها في تنمية الملكات اللغوية والذهنية والإبداعية لدى الأفراد وأيضا ترسيخ تقاليد المطالعة لدى المجتمع بمختلف فئاته وتعميق الوعي بأهمية الكتاب والمطالعة وتأثيرها الايجابي في تنمية المكتسبات المعرفية وخلق حركية ثقافية جماعية.

وأشار إلى أنها ستشمل جميع الفئات العمرية والاجتماعية على غرار ذوي الاحتياجات الخصوصية من الرواد المشتركين في المكتبات العمومية دون استثناء.
وذكر براهمي انه قد وقع إعداد برنامج على هامش البطولة الوطنية للمطالعة يتضمن العديد من الندوات والمحاضرات والأنشطة الثقافية الأخرى الهادفة إلى التعريف بالبطولة والترغيب في المطالعة وضمان وصولها إلى أقصى الأرياف والمناطق النائية من خلال عمل المكتبات المتنقلة والتعريف بشبكة المكتبات العمومية والتي يبلغ عددها 443 مكتبة.
ومن المنتظر ان تمر البطولة عبر مراحل بداية من التصفيات المحلية من 25 أفريل الى 31 اوت ثم التصفيات الجهوية من 5 سبتمبر الى 5 أكتوبر ثم التصفيات الوطنية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2026.

وقد شرعت المكتبات العمومية بالولاية في تنظيم حملات تحسيسية ولقاءات مع المشاركين في البطولة لتعريفهم بكيفية تعمير دفتر المطالعة والتدرب على تلخيص قصة وتقديم نصائح حول كيفية تفادي الأخطاء اثناء التلخيص.
