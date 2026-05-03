بطولة برازافيل للتنس - عزيز دوقاز واسكندر المنصوري يستهلان مشوارهما من الدور الأول

يشارك لاعبا التنس التونسيين عزيز دوقاز واسكندر المنصوري الأسبوع المقبل في بطولة برازافيل الكونغولية المصنفة من بين دورات التحدي والتي تقام على ملاعب ذات أرضية رملية بمجموع جوائز مالي قدرها 63 ألف دولار.وسيلاقي دوقاز في الدور الأول لهذه البطولة الفرنسي كالفين هيميري بينما سيواجه المنصوري أحد اللاعبين المتأهلين من التصفيات التمهيدية.وكان اللاعبان التونسيان خاضا هذا الاسبوع منافسات بطولة التحدي 2 بابيدجان (كوت ديفوار). وخرج دوقاز من الدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام الفرنسي فلوران باكس بنتيجة 1-2 بعد أن أزاح في الدور الأول البريطاني ميلان هوريون بنتيجة 2-صفر في حين ودع المنصوري البطولة منذ الدور التمهيدي الأول بهزيمته البريطاني اوسكار فيتمان بنتيجة صفر-2.