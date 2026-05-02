Babnet

بطولة إفريقيا للمصارعة: حصيلة تونس ترتفع إلى 10 ميداليات في صنف الأكابر

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 22:14
      
أنهى المنتخب التونسي مشاركته في منافسات الأكابر ضمن بطولة إفريقيا للمصارعة، المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، برصيد إجمالي بلغ 10 ميداليات، توزعت إلى ذهبية واحدة وفضية واحدة و8 ميداليات برونزية.

وتُوجت زينب الصغير (72 كلغ) بالميدالية الذهبية الوحيدة، فيما عادت الميدالية الفضية إلى شهرزاد عياشي (50 كلغ).


أما الميداليات البرونزية، فقد أحرزها كل من:


* لبنى عيشاوي (55 كلغ)
* شهد الجلجلي (57 كلغ)
* إسراء الجبري (62 كلغ)
* خير الدين بن تليلي (70 كلغ – مصارعة حرة)
* رضوان الطرهوني (72 كلغ – مصارعة رومانية)
* سامي سلامة (77 كلغ – مصارعة رومانية)
* بلحسن العزعوزي (82 كلغ – مصارعة رومانية)
* أمجد معافي (87 كلغ – مصارعة رومانية)

نتائج مميزة للأواسط

في صنف الأواسط (دون 20 سنة)، حقق المنتخب التونسي 6 ميداليات:

* 4 ذهبيات:

* إسراء سليمي (53 كلغ)
* آمنة الهمامي (55 كلغ)
* شهد الجلجلي (57 كلغ)
* شيماء الداحي (59 كلغ)

* فضية واحدة:

* ملاك صمودي (50 كلغ)

* برونزية واحدة:

* مصطفى البطنيني (61 كلغ – مصارعة حرة)

تألق لافت للأصاغر

في صنف الأصاغر (دون 17 سنة)، حققت العناصر الوطنية 20 ميدالية:

* 3 ذهبيات:

* براء اللموشي (45 كلغ – حرة)
* تسنيم عثيمني (40 كلغ – نسائية)
* زينب نصري (61 كلغ – نسائية)

* 8 فضيات و9 برونزيات توزعت على مختلف الاختصاصات.


وتتواصل المشاركة التونسية في الإسكندرية من خلال بطولة إفريقيا للمصارعة الشاطئية، المقررة يومي 3 و4 ماي، في إطار سعي العناصر الوطنية لمواصلة حصد النتائج الإيجابية.
