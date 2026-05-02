بطولة إفريقيا للمصارعة: حصيلة تونس ترتفع إلى 10 ميداليات في صنف الأكابر

نتائج مميزة للأواسط



تألق لافت للأصاغر



أنهى المنتخب التونسي مشاركته في منافسات الأكابر ضمن بطولة إفريقيا للمصارعة، المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، برصيد إجمالي بلغ، توزعت إلىوتُوجتبالميدالية الذهبية الوحيدة، فيما عادت الميدالية الفضية إلىأما الميداليات البرونزية، فقد أحرزها كل من:* لبنى عيشاوي (55 كلغ)* شهد الجلجلي (57 كلغ)* إسراء الجبري (62 كلغ)* خير الدين بن تليلي (70 كلغ – مصارعة حرة)* رضوان الطرهوني (72 كلغ – مصارعة رومانية)* سامي سلامة (77 كلغ – مصارعة رومانية)* بلحسن العزعوزي (82 كلغ – مصارعة رومانية)* أمجد معافي (87 كلغ – مصارعة رومانية)في صنف الأواسط (دون 20 سنة)، حقق المنتخب التونسي* إسراء سليمي (53 كلغ)* آمنة الهمامي (55 كلغ)* شهد الجلجلي (57 كلغ)* شيماء الداحي (59 كلغ)* ملاك صمودي (50 كلغ)* مصطفى البطنيني (61 كلغ – مصارعة حرة)في صنف الأصاغر (دون 17 سنة)، حققت العناصر الوطنية* براء اللموشي (45 كلغ – حرة)* تسنيم عثيمني (40 كلغ – نسائية)* زينب نصري (61 كلغ – نسائية)توزعت على مختلف الاختصاصات.وتتواصل المشاركة التونسية في الإسكندرية من خلال بطولة إفريقيا للمصارعة الشاطئية، المقررة يومي، في إطار سعي العناصر الوطنية لمواصلة حصد النتائج الإيجابية.