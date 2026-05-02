نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم: التونسي هيثم قيراط حكما للفار خلال لقاء الإياب بين الزمالك المصري واتحاد الجزائر

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 19:05
      
سيتولى الحكم التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية الفيديو المساعد خلال لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري واتحاد الجزائر، المقرر يوم 16 ماي الجاري بملعب القاهرة الدولي، وفق ما أوردته الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم السبت لدى الاعلان عن تعيينات الحكام الذين سيديرون مباراتي الذهاب والاياب.

وسيكون الثنائي المتكون من الموريسية ماريا ريفيت والكاميرونية كارين فومو في مساعدة قيراط في غرفة "الفار" خلال المباراة التي سيديرها حكم الساحة الغابوني بير اتشو بمساعدة مواطنيه بوريس مارليسا كمساعد أول واموس ندونغ كمساعد ثان، في حين سيكون باتريك بامياه حكما رابعا.

وأسندت لجنة الحكام التابعة "للكاف" إدارة مباراة الذهاب المقررة يوم 9 ماي الجاري بملعب ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر للحكم الدولي الموريتاني دحان ولد بيده، بمساعدة الأنغولي جيلسون دو سانتوس كمساعد أول والكاميروني الفيس نوغويا كمساعد ثان، فيما سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.
وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد، سيتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا بمساعدة الموريتاني بوبكر صار والكيني ميماسا ديسكنس.
يذكر ان اتحاد الجزائر تأهل للمباراة النهائية على حساب اولمبيك آسفى المغربي، بينما بلغ الزمالك الدور النهائي على حساب شباب بلوزداد الجزائري.
