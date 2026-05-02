كاس تونس للكرة الطائرة - النادي الصفاقسي ومولدية بوسالم يكملان عقد الفرق المتاهلة الى نصف النهائي

أكمل النادي الصفاقسي ومولدية بوسالم اليوم السبت عقد الفرق المتاهلة الى نصف نهائي مسابقة كأس تونس للكرة الطائرة.وفاز النادي الصفاقسي على الأولمبي القليبي 3-1 (25-16 / 24-26 / 25-21 / 25-18)، في حين تأهلت مولودية بوسالم على حساب سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة 3-0 (18/25-15/25-19/25).وبذلك يلتحق الفريقان بكل من النجم الساحلي الذي تأهل عقب فوزه أمس على مضيفه اتحاد النقل بصفاقس بثلاثة اشواط نظيفة، والترجي الرياضي التونسي الذي بلغ المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي نادي اتصالات صفاقس.وفي الدور نصف النهائي الاول يستقبل النجم الساحلي مولدية بوسالم يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة الثالثة مساء، في حين يقام الدور نصف النهائي الثاني يوم السبت القادم بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في انتظار تحديد التوقيت والقاعة بعملية القرعة.