بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي للوسطيات والكبريات: خمس ميداليات برونزية في ختام المنافسات

اختتمت تونس مشاركتها في بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي للوسطيات والكبريات التي اقيمت من 30 افريل الفارط الى غاية اليوم السبت بمدينة شويني بجنوب افريقيا برصيد جملي بلغ خمس ميداليات برونزية، كانت كلها في فئة الوسطيات.

وكان نصيب الأسد من الميداليات من نصيب شهد حسني التي أحرزت أربع ميداليات في منافسات الفردي، ثلاث منها في أجهزة الصولجان والطوق والشريط، بالاضافة الى برونزية رابعة في الفردي العام.

كما أحرز منتخب الوسطيات المتألف من شهد حسني ورناد بن عبد الله وسندرة الغول ولينا النوري برونزية منافسات الفرق.
في حين لم يظفر فريق الكبريات المتألف من مريم الكراي وآية بوصحيح وبية الزواوي بأي ميدالية.
يشار الى ان المنتخب التونسي خاض منافسات بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي تحت اشراف المدربة الوطنية تيريز القادري.

جدير بالتذكير ان الجمباز التونسي سيشارك في بطولة افريقيا للترومبولين التي ستحتضنها المدينة ذاتها يومي 5 و6 ماي الجاري بعشرة عناصر في فئات الأكابر والكبريات والوسطيات تحت اشراف المدرب الوطني ريان المقدولي.
ويضم فريق الاكابر أيوب بن يخلف وأيوب النميري وعمر الجويني مصطفى الغرمازي فيما يتألف فريق الكبريات من إسلام السوسي وقمر كسكاس ورؤى النوري.
أما فريق الوسطيات، فيتكون من غالية بيترو ومريم التوزري وريهام الطرابلسي
