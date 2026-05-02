Babnet   Latest update 16:45 Tunis

جامايكا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 4 في 100 متر تتابع مختلط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f619c4441cd9.18148905_ipjhnemokglfq.jpg>
العداء الجامايكي أكيم بليك خلال مشاركته في سباق ببطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات المغلقة يوم 20 مارس 2026.
Bookmark article    Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 16:33 قراءة: 0 د, 38 ث
      
دخلت جامايكا سجلات ​الأرقام القياسية في ‌بطولة ‌العالم للتتابع ‌اليوم السبت، بعد أن أصبحت أول فريق يكسر حاجز ⁠40 ثانية في سباق 4 في ​100 متر تتابع مختلط.
وقطع الفريق المكون ⁠من آكيم بليك وتينا كلايتون وكادريان غولدسون وتيا ⁠كلايتون مسافة السباق في 39.99 ثانية، محطما الرقم القياسي العالمي في العاصمة البوتسوانية غابورون، حيث ​تقام البطولة أول مرة في افريقيا.
و جاء هذا مباشرة بعد أن ‌سجلت كندا رقما قياسيا جديدا قدره 40.07 ثانية ⁠في التصفيات، لكن ‌هذا الرقم لم يدم سوى دقائق معدودة قبل أن تحقق جامايكا هذا الإنجاز التاريخي.

وباستخدام الترتيب الجديد للسباق كان بليك ‌أول المنطلقين ⁠من فريق جامايكا قبل أن يسلم العصا إلى زميلته ‌تينا كلايتون.
وتولى غولدسون المرحلة الثالثة، ما مهد الطريق ‌لتيا ⁠كلايتون لتختتم السباق على نحو مذهل.
ر - طارق

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328524

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 02 ماي 2026 | 15 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:11
16:02
12:23
05:24
03:47
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
27°-12
31°-16
29°-17
25°-18
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>