جامايكا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 4 في 100 متر تتابع مختلط
دخلت جامايكا سجلات الأرقام القياسية في بطولة العالم للتتابع اليوم السبت، بعد أن أصبحت أول فريق يكسر حاجز 40 ثانية في سباق 4 في 100 متر تتابع مختلط.
وقطع الفريق المكون من آكيم بليك وتينا كلايتون وكادريان غولدسون وتيا كلايتون مسافة السباق في 39.99 ثانية، محطما الرقم القياسي العالمي في العاصمة البوتسوانية غابورون، حيث تقام البطولة أول مرة في افريقيا.
و جاء هذا مباشرة بعد أن سجلت كندا رقما قياسيا جديدا قدره 40.07 ثانية في التصفيات، لكن هذا الرقم لم يدم سوى دقائق معدودة قبل أن تحقق جامايكا هذا الإنجاز التاريخي.
وباستخدام الترتيب الجديد للسباق كان بليك أول المنطلقين من فريق جامايكا قبل أن يسلم العصا إلى زميلته تينا كلايتون.
وتولى غولدسون المرحلة الثالثة، ما مهد الطريق لتيا كلايتون لتختتم السباق على نحو مذهل.
ر - طارق
