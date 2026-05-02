جامايكا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 4 في 100 متر تتابع مختلط

دخلت جامايكا سجلات ​الأرقام القياسية في ‌بطولة ‌العالم للتتابع ‌اليوم السبت، بعد أن أصبحت أول فريق يكسر حاجز ⁠40 ثانية في سباق 4 في ​100 متر تتابع مختلط.وقطع الفريق المكون ⁠من آكيم بليك وتينا كلايتون وكادريان غولدسون وتيا ⁠كلايتون مسافة السباق في 39.99 ثانية، محطما الرقم القياسي العالمي في العاصمة البوتسوانية غابورون، حيث ​تقام البطولة أول مرة في افريقيا.و جاء هذا مباشرة بعد أن ‌سجلت كندا رقما قياسيا جديدا قدره 40.07 ثانية ⁠في التصفيات، لكن ‌هذا الرقم لم يدم سوى دقائق معدودة قبل أن تحقق جامايكا هذا الإنجاز التاريخي.وباستخدام الترتيب الجديد للسباق كان بليك ‌أول المنطلقين ⁠من فريق جامايكا قبل أن يسلم العصا إلى زميلته ‌تينا كلايتون.وتولى غولدسون المرحلة الثالثة، ما مهد الطريق ‌لتيا ⁠كلايتون لتختتم السباق على نحو مذهل.ر - طارق