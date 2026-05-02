إبسويتش يصعد الى البطولة الانقليزية الممتازة بفوزه 3-صفر على كوينز بارك رينجرز
عاد ابسويتش تاون إلى البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم، بعد أن ضمن المركز الثاني في بطولة الدرجة الثانية المؤهل لبطولة الأضواء بفوزه 3-صفر على ضيفه كوينز بارك رينجرز ختام منافسات الموسم الاعتيادي اليوم السبت.
وكان الفريق بحاجة للفوز لضمان احتلال المركز الثاني خلف كوفنتري سيتي، وهزّ جورج هيرست وجادين فيلوجين الشباك مبكرا ليتبدد أي قلق في ملعب بورتمان رود.
وبدأت الاحتفالات بالفعل عندما سجل كيسي مكاتير الهدف الثالث قرب النهاية.
وخاض ميلوول وميدلسبره الجولة الختامية آملين في تعثر إبسويتش.
وفاز ميلوول 2-صفر على أكسفورد يونايتد، الذي هبط للدرجة الثالثة، ليضمن المركز الثالث، بينما تعادل ميدلسبره 2-2 مع ريكسام الذي أهدر فرصة التأهل إلى الملحق.
وكان الفريق بحاجة للفوز لضمان احتلال المركز الثاني خلف كوفنتري سيتي، وهزّ جورج هيرست وجادين فيلوجين الشباك مبكرا ليتبدد أي قلق في ملعب بورتمان رود.
وبدأت الاحتفالات بالفعل عندما سجل كيسي مكاتير الهدف الثالث قرب النهاية.
وخاض ميلوول وميدلسبره الجولة الختامية آملين في تعثر إبسويتش.
وفاز ميلوول 2-صفر على أكسفورد يونايتد، الذي هبط للدرجة الثالثة، ليضمن المركز الثالث، بينما تعادل ميدلسبره 2-2 مع ريكسام الذي أهدر فرصة التأهل إلى الملحق.
