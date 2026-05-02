Babnet   Latest update 16:45 Tunis

إبسويتش يصعد الى البطولة الانقليزية الممتازة بفوزه 3-صفر على كوينز بارك رينجرز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f6190e33e143.43730558_qmoilghekpnjf.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 16:30 قراءة: 0 د, 31 ث
      
عاد ابسويتش تاون ‌إلى ‌البطولة ‌الانقليزية الممتازة لكرة القدم، بعد أن ⁠ضمن المركز الثاني في بطولة ​الدرجة الثانية المؤهل لبطولة الأضواء بفوزه ⁠3-صفر على ضيفه كوينز بارك رينجرز ⁠ختام منافسات الموسم الاعتيادي اليوم السبت.

وكان الفريق بحاجة للفوز لضمان احتلال المركز الثاني خلف كوفنتري سيتي، ​وهزّ جورج هيرست وجادين فيلوجين الشباك ‌مبكرا ليتبدد أي قلق في ملعب بورتمان رود.

وبدأت ⁠الاحتفالات بالفعل ‌عندما سجل كيسي مكاتير الهدف الثالث قرب النهاية.
وخاض ميلوول وميدلسبره الجولة الختامية آملين في تعثر إبسويتش.
وفاز ميلوول 2-صفر على ⁠أكسفورد يونايتد، الذي هبط للدرجة الثالثة، ليضمن المركز ‌الثالث، بينما تعادل ميدلسبره 2-2 مع ريكسام الذي ‌أهدر ⁠فرصة التأهل إلى الملحق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328523

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 02 ماي 2026 | 15 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:11
16:02
12:23
05:24
03:47
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
27°-12
31°-16
29°-17
25°-18
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>