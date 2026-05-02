إبسويتش يصعد الى البطولة الانقليزية الممتازة بفوزه 3-صفر على كوينز بارك رينجرز

عاد ابسويتش تاون ‌إلى ‌البطولة ‌الانقليزية الممتازة لكرة القدم، بعد أن ⁠ضمن المركز الثاني في بطولة ​الدرجة الثانية المؤهل لبطولة الأضواء بفوزه ⁠3-صفر على ضيفه كوينز بارك رينجرز ⁠ختام منافسات الموسم الاعتيادي اليوم السبت.وكان الفريق بحاجة للفوز لضمان احتلال المركز الثاني خلف كوفنتري سيتي، ​وهزّ جورج هيرست وجادين فيلوجين الشباك ‌مبكرا ليتبدد أي قلق في ملعب بورتمان رود.وبدأت ⁠الاحتفالات بالفعل ‌عندما سجل كيسي مكاتير الهدف الثالث قرب النهاية.وخاض ميلوول وميدلسبره الجولة الختامية آملين في تعثر إبسويتش.وفاز ميلوول 2-صفر على ⁠أكسفورد يونايتد، الذي هبط للدرجة الثالثة، ليضمن المركز ‌الثالث، بينما تعادل ميدلسبره 2-2 مع ريكسام الذي ‌أهدر ⁠فرصة التأهل إلى الملحق.