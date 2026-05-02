بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية أكابر كرواتيا 2026: المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب المجر والدنمارك و بورتو ريكو

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 16:22
      
وضعت قرعة مجموعات الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية أكابر التي ستدور من 23 إلى 28 جوان 2026 بكرواتيا، المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المجر والدنمارك وبورتو ريكو.

وتتألف المجموعة الاولى من منتخبات اسبانيا والبرتغال وايران والولايات المتحدة الامريكية، كما تضم المجموعة الثالثة منتخبات ألمانيا والبرازيل والارجنتين وايطاليا، في حين تتكون المجموعة الرابعة من منتخبات كرواتيا وفرنسا وسلطنة عمان واستراليا.

جدير بالتذكير  ان المنتخب التونسي يعدّ الممثل الوحيد للقارة الافريقية في بطولة العالم عقب تتويجه مطلع الاسبوع الجاري بالنسخة الأولى لبطولة افريقيا للأمم التي اقيمت بالطوغو من 24 الى 27 أفريل.
