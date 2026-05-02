مدينة القصرين تسجل 48 مليمترا من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 12:51
      
سجلت عدة ولايات تونسية خلال الـ 24 ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار وتم تسجيل أعلى كمية على المستوى الوطني في ولاية القصرين، حيث بلغت 48 مم بمدينة القصرين، تلتها ماجل بلعباس بـ 27 ملم ثم سبيبة بـ 20 مم وسبيطلة بـ 16 مم وفريانة بـ 14 مليمترا، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي صباح اليوم السبت.

وفي ولاية سيدي بوزيد، بلغت الكميات 11 مم بالمكناسي و10 ملم بمنزل بوزيان. كما شملت الأمطار ولايات قفصة والقيروان ومدنين وتطاوين والكاف وسليانة وسوسة وصفاقس وقفلي وتوزر وقفصة، بكميات تراوحت عموما بين 1 و9 مم، باستثناء الرديف من ولاية قفصة التي سجلت 7 مم.

 
وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي في ذات البلاغ إلى تساقط البرَد بكل من عمادة عين القصيبة بمعتمدية القصور من ولاية الكاف معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين.
