الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين لليوم الختامي الاحد

فضاء المسرح:





فضاء ألعاب الفيديو



فضاء السينما (كامل اليوم)



فضاء المكتبة



المرسم الصغير



فضاء التكنولوجيا



في ما يلي برنامج الانشطة صلب فضاء الأطفال واليافعين ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، لليوم الختامي غدا الأحد 3 ماي 202611.30// عرض مسرحي "فانونس الأحلام" - دار الثقافة ببن قردان14.30// عرض مجموعة من القصائد المصوّرة - المركب الثقافي بزغوان16.00// حفل الاختتام وتوزيع الجوائز بدعم من دار اليمامة10.30// ورشة في ألعاب الفيديوالاتحاد التونسي للرياضات الالكترونية12.00// عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو14.00// ورشة في ألعاب الفيديوفيلم "المجيرة والري" للمخرج أنيس العبسي ( 2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Folk Storiesفيلم "يسار يمين" للمخرج مطيع الدريدي (2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Frame Worksفيلم التحريك الروائي القصير "Il était une fois" للمخرج زهير محجوب (2019) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج A.Z.Aفيلم "خلّينا هكّا خير" للمخرج مهدي البرصاوي (2016) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Cinétéléfilmsفيلم التحريك الروائي القصير "حجرلاند" للمخرج سامي فعور / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاجفيلم "Le livre magique" للمخرج عبد العزيز الحفضاوي (2017) إنتاج Carapace14.30// ورشة مطالعة موجهة - دار اليمامة10.00// ورشة في فن القولبة - المعهد الوطني للتراث10.00// ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية10.00// عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup ECUMEعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup KORTABLEعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup TYNASSعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup DMعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup VEGABOOK