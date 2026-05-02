الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين لليوم الختامي الاحد
في ما يلي برنامج الانشطة صلب فضاء الأطفال واليافعين ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، لليوم الختامي غدا الأحد 3 ماي 2026
فضاء المسرح:11.30// عرض مسرحي "فانونس الأحلام" - دار الثقافة ببن قردان
14.30// عرض مجموعة من القصائد المصوّرة - المركب الثقافي بزغوان
16.00// حفل الاختتام وتوزيع الجوائز بدعم من دار اليمامة
فضاء ألعاب الفيديو10.30// ورشة في ألعاب الفيديو
الاتحاد التونسي للرياضات الالكترونية
12.00// عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو
14.00// ورشة في ألعاب الفيديو
فضاء السينما (كامل اليوم)فيلم "المجيرة والري" للمخرج أنيس العبسي ( 2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Folk Stories
فيلم "يسار يمين" للمخرج مطيع الدريدي (2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Frame Works
فيلم التحريك الروائي القصير "Il était une fois" للمخرج زهير محجوب (2019) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج A.Z.A
فيلم "خلّينا هكّا خير" للمخرج مهدي البرصاوي (2016) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Cinétéléfilms
فيلم التحريك الروائي القصير "حجرلاند" للمخرج سامي فعور / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاج
فيلم "Le livre magique" للمخرج عبد العزيز الحفضاوي (2017) إنتاج Carapace
فضاء المكتبة14.30// ورشة مطالعة موجهة - دار اليمامة
المرسم الصغير 10.00// ورشة في فن القولبة - المعهد الوطني للتراث
10.00// ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية
فضاء التكنولوجيا10.00// عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup ECUME
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup KORTABLE
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup TYNASS
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup DM
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup VEGABOOK
