تظاهرة ثقافية فنية مميزة تحتفي بالاصالة واللباس التقليدي يومي 16 و17 ماي 2026 بمدينة منزل جميل

ينظم مسرح باب المدينة بمنزل جميل من ولاية بنزرت، تظاهرة ثقافية فنية مميزة تحتفي بالاصالة واللباس التقليدي وذلك يومي 16 و17 ماي الجاريوتأتي هذه التظاهرة في سياق تنشيطي يجمع بين التراث المعماري واللباس التقليدي، بمشاركة مبدعين من الجهة وبمناسبة اختتام الدورة ال35 من شهر التراث بتونس لسنة 2026ويتضمن البرنامج فقرات فنية متنوعة وعروض مسرحية وعرض ازياء ومعرض فني وحرفي يجمع ثلة من الحرفيين المبدعين الى جانب خرجة تراثية بالسفساري التونسيوستنطلق هذه الخرجة من مسرح باب المدينة في موكب أنيق يجسد أصالة اللباس التونسي في اتجاه سيدي محجوب في أجواء احتفالية تحتفي بالهوية والذاكرة المحليةويشارك في هذه التظاهرة نخبة من الشخصيات المسرحية والفنيةيشار، الى أنه تم اعطاء اشارة انطلاق الدورة الـ35 من شهر التراث بتونس، يوم 18 أفريل المنقضي بمدينة تستور من ولاية باجة مع تظاهرة " طريق الاندلسيين " التي تمر بعدة مدن ( العالية ، طبربة ، قلعة الأندلس، تونس، سليمان، ) تحت شعار " التراث وفن العمارة "، وتهدف هذه الدورة الى تسليط الضوء على الموروث المعماري التونسي وتنوعه الحضاري في مختلف جهات الجمهوريةومن المنتظر، أن تختتم هذه الدورة يوم 18 ماي 2026 بالمتحف الأثري بشمتو من ولاية جندوبةوقد تضمنت هذه الدورة عديد الأنشطة على غرار تنظيم معارض للصناعات التقليدية وعروض للفنون الشعبية وورشات تبرز مساهمة الابتكار الرقمي في صون التراث، مثل " تجربة الجم التفاعلية ".