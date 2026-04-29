أكثر من 10 آلاف تلميذ يشاركون في المراحل الجهوية والإقليمية والأنشطة الموازية لفعاليات القرية الوطنية للابداعات التلمذية لدورة 2026

شارك 8257 تلميذا في المراحل الجهوية لفعاليات القرية الوطنية للابداعات التلمذية لتلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد (دورة 2026 ) و2397 تلميذا في المرحلة الإقليمية والأنشطة الموازية وتجمع فعاليات القرية مختلف مخرجات الملتقيات الجهوية والإقليمية المتواصلة في مجالات المسرح والموسيقى والابداعات الأدبية، حسب بلاغ اليوم الأربعاء لوزارة التربية.و بلغ عدد المشاركين في المرحلة الجهوية 5239 تلميذًا في الموسيقى، و2496 تلميذا في المسرح، و522 تلميذا في الإبداعات الأدبية. كما شهدت المرحلة الإقليمية والأنشطة الموازية مشاركة أكثر من 1300 تلميذ في الموسيقى و780 تلميذًا في المسرح، إضافة إلى 317 تلميذًا ضمن فعاليات القرية.وتُختتم فعاليات القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية التلمذية أيام 1 و2 و3 ماي 2026 بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت.وسيُخصّص الحفل الختامي لتقديم أبرز الإنتاجات الفنية المنتقاة من مختلف الأقاليم، من خلال عروض موسيقية ومسرحية تجسّد ثراء التجارب التلمذية وتنوّعها، إلى جانب تكريم المشاركين والإطارات التربوية المشرفة تثمينًا لجهودهم في إنجاح هذه التظاهرة الوطنية.وسيتم عرض جماعي جامع "المنتخب الموسيقي" ولوحة مسرحية فرجوية موحّدة، تعكس روح الانتماء والعمل المشترك بين مختلف الجهات.وفي ما يتعلق بالملتقيات الإقليمية للمسرح المدرسي، فقد انتظمت وفق رزنامة مضبوطة شملت ولايات الكاف ونابل وسليانة وسيدي بوزيد وقبلي خلال يومي 11 و12 أفريل 2026، بما ضمن تمثيلية متوازنة لمختلف الأقاليم وأسهم في تحسين جودة العروض وتكثيفها.ولفتت الوزارة الى أن هذه البادرة تتنزل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للأنشطة الثقافية المدرسية للسنة الدراسية 2025-2026، وتكريسًا للمقاربة التشاركية في تنشيط الحياة الثقافية بالمؤسسات التربوية.ومثّلت القرية الوطنية، وفق نص البلاغ، فضاءً تفاعليًا مفتوحًا، التقت فيه مختلف التجارب الجهوية والإقليمية، اذ تم عرض نماذج متميزة من الإنتاجات الفنية والإبداعية التي عكست خصوصيات الجهات وأبرزت ثراء المشهد الثقافي المدرسي، فضلا عن كونها فرصة للتبادل والتلاقح الثقافي بين التلاميذ، في بيئة تحفّز على الابتكار وتدعم روح المبادرة والعمل الجماعي.