تسمية رئيس مدير عام جديد للديوان الوطني للبريد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a6620186cc27.86893200_gemoknlqihpfj.jpg>

تضمن العدد 43 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء امرا عدده 61 تم بمقتضاه تسمية ياسين فريعة رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للبريد.

وحسب امر آخر عدد 62 لسنة 2026 تم انهاء مهام سلفه مروان بن سليمان ،بصفته رئيسا مديرا عاما لذلك الديوان .