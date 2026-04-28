المهدية: إنجاز 42 مشروع تنمية مندمجة بالجهة بكلفة تناهز 27 مليون دينار

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 18:10
      
أفاد المنسق الجهوي للتنمية بالمهدية عادل قاسم، اليوم الثلاثاء، بأن عدد مشاريع التنمية المندمجة المبرمجة بالجهة بلغ، إلى غاية 28 أفريل الجاري، 102 مشروعا، منها 42 مشروعا منجزا بقيمة 26 مليون و970 الف دينار.
وأوضح قاسم، في عرض قدمه خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الولاية وخصصت للنظر في سير هذه المشاريع، أن عدد المشاريع بصدد الإنجاز بلغ 35 مشروعا بقيمة 34 مليون و759 ألف دينار، بينما دخل 13 مشروعا طور الدراسة بكلفة 10 ملايين و875 ألف دينار، مقابل 8 مشاريع في طور طلب العروض بقيمة 4 ملايين و527 ألف دينار  بينما تنتظر 4 مشاريع بقيمة مليونين و702 ألف دينار فتح الاعتمادات مركزيا.
وتوزعت المشاريع المبرمجة، وفق نفس المصدر، إلى 17 مشروعا في قطاع الفلاحة، و9 في قطاع الصحة، و19 في قطاع الشباب والرياضة، ومشروعين اثنين في قطاع المرأة والطفولة، علاوة على 34 مشروعا في مجال المسالك الريفية، فيما حدّد نصيب تقوية الشبكة الكهربائية بأربعة مشاريع، ومثلها لإحداث فضاءات صناعية، إلى جانب 8 مشاريع في قطاعات أخرى.

وتوزعت المشاريع المبرمجة، حسب المعتمديات، إلى 07 بالمهدية، و03 برحيش، و06 بقصور الساف، و08 بالبرادعة، و11 ببومرداس، و14 لكل من أولاد الشامخ والجم، مقابل 17 بسيدي علوان، و13 بالشابة، و09 مشاريع بملولش.
