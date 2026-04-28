الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 24 (الدفعة الثانية)

دارت مساء اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وفي ما يلي النتائج والترتيب:* القلعة الرياضية – هلال الرديف* سبورتينغ المكنين – اتحاد قصور الساف* أولمبيك سيدي بوزيد – النادي القربي* مستقبل القصرين – الملعب القابسي* تقدم ساقية الداير – نسر جلمة* أمل بوشمة – جمعية أريانة* قوافل قفصة – جندوبة الرياضية1. تقدم ساقية الداير —نقطة2. الملعب القابسي —3. مستقبل القصرين —4. النادي القربي —5. اتحاد قصور الساف —6. جندوبة الرياضية —7. أمل بوشمة —8. جمعية أريانة —9. قوافل قفصة —10. هلال الرديف —11. سبورتينغ المكنين —12. القلعة الرياضية —13. نسر جلمة —14. أولمبيك سيدي بوزيد —* سبورتينغ بن عروس – جمعية مقرين* نادي حمام الأنف – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة* اتحاد بوسالم – كوكب عقارب* هلال مساكن – سكك الحديد الصفاقسي* مكارم المهدية – اتحاد تطاوين* بعث بوحجلة – الهلال الشابي* محيط قرقنة – أمل حمام سوسة1. نادي حمام الأنف —نقطة2. أمل حمام سوسة —3. اتحاد تطاوين —4. سكك الحديد الصفاقسي —5. هلال مساكن —6. سبورتينغ بن عروس —7. محيط قرقنة —8. بعث بوحجلة —9. مكارم المهدية —10. جمعية مقرين —11. الهلال الشابي —12. كوكب عقارب —13. اتحاد بوسالم —14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة —