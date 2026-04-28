Babnet   Latest update 19:04 Tunis

الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 24 (الدفعة الثانية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 18:05 قراءة: 1 د, 32 ث
      
دارت مساء اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وفي ما يلي النتائج والترتيب:

المجموعة الثانية

النتائج – الثلاثاء 28 أفريل 2026

* القلعة الرياضية – هلال الرديف 2-2
* سبورتينغ المكنين – اتحاد قصور الساف 2-1

* أولمبيك سيدي بوزيد – النادي القربي 1-5
* مستقبل القصرين – الملعب القابسي 1-1
* تقدم ساقية الداير – نسر جلمة 4-1
* أمل بوشمة – جمعية أريانة 5-0
* قوافل قفصة – جندوبة الرياضية 1-0

الترتيب

1. تقدم ساقية الداير — 52 نقطة
2. الملعب القابسي — 51
3. مستقبل القصرين — 44
4. النادي القربي — 33
5. اتحاد قصور الساف — 32
6. جندوبة الرياضية — 32
7. أمل بوشمة — 31
8. جمعية أريانة — 30
9. قوافل قفصة — 30
10. هلال الرديف — 29
11. سبورتينغ المكنين — 28
12. القلعة الرياضية — 27
13. نسر جلمة — 25
14. أولمبيك سيدي بوزيد — 14

المجموعة الأولى

النتائج – الإثنين 27 أفريل 2026

* سبورتينغ بن عروس – جمعية مقرين 1-1
* نادي حمام الأنف – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1-0
* اتحاد بوسالم – كوكب عقارب 1-1
* هلال مساكن – سكك الحديد الصفاقسي 1-3
* مكارم المهدية – اتحاد تطاوين 0-1
* بعث بوحجلة – الهلال الشابي 3-0
* محيط قرقنة – أمل حمام سوسة 2-1

الترتيب

1. نادي حمام الأنف — 49 نقطة
2. أمل حمام سوسة — 49
3. اتحاد تطاوين — 45
4. سكك الحديد الصفاقسي — 42
5. هلال مساكن — 31
6. سبورتينغ بن عروس — 31
7. محيط قرقنة — 30
8. بعث بوحجلة — 29
9. مكارم المهدية — 28
10. جمعية مقرين — 28
11. الهلال الشابي — 27
12. كوكب عقارب — 25
13. اتحاد بوسالم — 24
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة — 14
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328276

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>