الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 24 (الدفعة الثانية)
دارت مساء اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وفي ما يلي النتائج والترتيب:
المجموعة الثانية
النتائج – الثلاثاء 28 أفريل 2026* القلعة الرياضية – هلال الرديف 2-2
* سبورتينغ المكنين – اتحاد قصور الساف 2-1
* أولمبيك سيدي بوزيد – النادي القربي 1-5
* مستقبل القصرين – الملعب القابسي 1-1
* تقدم ساقية الداير – نسر جلمة 4-1
* أمل بوشمة – جمعية أريانة 5-0
* قوافل قفصة – جندوبة الرياضية 1-0
الترتيب1. تقدم ساقية الداير — 52 نقطة
2. الملعب القابسي — 51
3. مستقبل القصرين — 44
4. النادي القربي — 33
5. اتحاد قصور الساف — 32
6. جندوبة الرياضية — 32
7. أمل بوشمة — 31
8. جمعية أريانة — 30
9. قوافل قفصة — 30
10. هلال الرديف — 29
11. سبورتينغ المكنين — 28
12. القلعة الرياضية — 27
13. نسر جلمة — 25
14. أولمبيك سيدي بوزيد — 14
المجموعة الأولى
النتائج – الإثنين 27 أفريل 2026* سبورتينغ بن عروس – جمعية مقرين 1-1
* نادي حمام الأنف – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1-0
* اتحاد بوسالم – كوكب عقارب 1-1
* هلال مساكن – سكك الحديد الصفاقسي 1-3
* مكارم المهدية – اتحاد تطاوين 0-1
* بعث بوحجلة – الهلال الشابي 3-0
* محيط قرقنة – أمل حمام سوسة 2-1
الترتيب1. نادي حمام الأنف — 49 نقطة
2. أمل حمام سوسة — 49
3. اتحاد تطاوين — 45
4. سكك الحديد الصفاقسي — 42
5. هلال مساكن — 31
6. سبورتينغ بن عروس — 31
7. محيط قرقنة — 30
8. بعث بوحجلة — 29
9. مكارم المهدية — 28
10. جمعية مقرين — 28
11. الهلال الشابي — 27
12. كوكب عقارب — 25
13. اتحاد بوسالم — 24
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة — 14
