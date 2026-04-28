Babnet   Latest update 19:04 Tunis

فيتا 2026: توزيع جوائز على خمسة مشاريع ناجحة في افريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f0e584bfd796.92684936_hnlpmgeoqjkfi.jpg>
Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 18:08
      
تم، الثلاثاء، في اطار الدورة التاسعة من الندوة الدولية الاستثمار والتجارة بافريقيا "فيتا 2026"، التّي تتواصل أشغالها إلى غد، الإربعاء، توزيع جوائز على خمسة مشاريع ناجحة في افريقيا.

وتحصل التونسي، محمد حبيب بن رمضان، رئيس غرفة التجارة التونسية الملغاشية، على جائزة "المهجر Diaspora". ويقيم بن رمضان منذ ثماني سنوات في مدغشقر وينشط في ميدان العقارات والبناء، وقام بتأسيس الغرفة في سنة 2025، بهدف مد الجسور بين تونس ومدغشقر.


وبخصوص الصعوبات التي يواجهها المستثمرون التونسيون في افريقيا اوضح بن رمضان "النمط الاقتصادي في افريقيا يختلف من دولة الى اخرى، وكل دولة تمتلك نمطا لا يمكن تطبيقه في بقية الدول"، ودعا إلى تعزيز تمثيل تونس في مدغشقر، التي لا توجد بها سفارة تونسية، ويتم التعامل من خلال المكلف بالشؤون الخارجية لتونس في اثيوبيا.


وبخصوص الاستثمار في افريقيا، أفاد أنّ الأمر يتطلب الكثير من الجرأة، خاصّة وأنّ الاسواق موجودة والطلب كبير، وعلى الشركات والمستثمرين، وخاصّة الشباب التونسي، التوجّه نحو افريقيا وعدم الاقتصار على وجهات بعينها على غرار اوروبا.

واعتبر أن مجالات النشاط الواعدة بمدغشقر، تشمل السياحة والصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وتتمّ اسناد جائزة Prix policy paper إلى المدير التنفيذي ل "موناستيم بديل الطاقة"، فريدي بوسكات، وجائزة Prix femme africaine de l’année، إلى الرائدة في مجال الاتصالات،ساليماتو ساكو، التي نجحت في نحت مسار متميز يجمع بين التجديد والحرفية والتاثير المستديم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328273

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>