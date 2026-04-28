فيتا 2026: توزيع جوائز على خمسة مشاريع ناجحة في افريقيا

تم، الثلاثاء، في اطار الدورة التاسعة من الندوة الدولية الاستثمار والتجارة بافريقيا "فيتا 2026"، التّي تتواصل أشغالها إلى غد، الإربعاء، توزيع جوائز على خمسة مشاريع ناجحة في افريقيا.وتحصل التونسي، محمد حبيب بن رمضان، رئيس غرفة التجارة التونسية الملغاشية، على جائزة "المهجر Diaspora". ويقيم بن رمضان منذ ثماني سنوات في مدغشقر وينشط في ميدان العقارات والبناء، وقام بتأسيس الغرفة في سنة 2025، بهدف مد الجسور بين تونس ومدغشقر.وبخصوص الصعوبات التي يواجهها المستثمرون التونسيون في افريقيا اوضح بن رمضان "النمط الاقتصادي في افريقيا يختلف من دولة الى اخرى، وكل دولة تمتلك نمطا لا يمكن تطبيقه في بقية الدول"، ودعا إلى تعزيز تمثيل تونس في مدغشقر، التي لا توجد بها سفارة تونسية، ويتم التعامل من خلال المكلف بالشؤون الخارجية لتونس في اثيوبيا.وبخصوص الاستثمار في افريقيا، أفاد أنّ الأمر يتطلب الكثير من الجرأة، خاصّة وأنّ الاسواق موجودة والطلب كبير، وعلى الشركات والمستثمرين، وخاصّة الشباب التونسي، التوجّه نحو افريقيا وعدم الاقتصار على وجهات بعينها على غرار اوروبا.واعتبر أن مجالات النشاط الواعدة بمدغشقر، تشمل السياحة والصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.وتتمّ اسناد جائزة Prix policy paper إلى المدير التنفيذي ل "موناستيم بديل الطاقة"، فريدي بوسكات، وجائزة Prix femme africaine de l’année، إلى الرائدة في مجال الاتصالات،ساليماتو ساكو، التي نجحت في نحت مسار متميز يجمع بين التجديد والحرفية والتاثير المستديم.