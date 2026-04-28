Babnet   Latest update 20:49 Tunis

لقاءات فكرية وعروض فنية في انتظار رواد معرض تونس الدولي للكتاب يوم الاربعاء 29 أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cd6b0e0f0158.54409899_pfhmjkngqleoi.jpg>
Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 20:18
      
يتواصل البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب، يوم الأربعاء 29 أفريل 2026، بمجموعة من الندوات الفكرية والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تجمع بين الأدب والتاريخ والسياسة والفنون، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمبدعين من تونس وخارجها.

وتتصدر الندوات الفكرية جلسة صباحية بعنوان "الأدب والتاريخ: تكامل أم تنافر؟"، تتناول العلاقة المتشابكة بين المجالين بين من يعتبر التاريخ مصدرا للأدب ومن يرى في الأدب مادة ثرية للتأريخ.


وتطرح الندوة جملة من الإشكاليات على غرار حدود التخييل والمرجعية وتنامي الاهتمام بالرواية التاريخية وإمكانية إعادة صياغة العلاقة بين الحقلين.


وخلال الفترة المسائية، سيكون رواد المعرض على موعد مع ندوة حول "الدبلوماسية الناعمة والعلاقات الدولية"، تسلط الضوء على دور الثقافة والتعليم والإعلام في تعزيز حضور الدول وتأثيرها، في ظل التحولات العالمية الراهنة مع طرح تساؤلات حول مستقبل هذا النمط من الديبلوماسية وموقعه في شبكة العلاقات الدولية، إضافة إلى تقييم التجربة التونسية في هذا المجال.

ويتضمن البرنامج أيضا لقاءات أدبية وفكرية من بينها قراءة تونسية في رواية صينية مترجمة ولقاء مع الكاتبة، فرانشيسكا ألبانيزي، حول كتابها عن فلسطين إلى جانب أنشطة ينظمها المعهد الفرنسي بتونس وعروض وثائقية من بينها "من قتل أسمهان؟"، وجلسات تناقش الترجمة والأنثروبولوجيا والتاريخ من منظور المرأة.

وفي إطار الأنشطة الموجهة للشباب، ينتظم لقاء مع الصحفية والروائية، نادية الحثروبي، تديره أمينة الحمروني، حيث تقدم تجربتها في الكتابة الروائية والسيناريو من بينها عملها حول شخصية أسمهان.

كما يشهد البرنامج حضورا دوليا من خلال الفعاليات الثقافية الإندونيسية التي تتضمن عروضا راقصة تقليدية مثل "تاري بيرينغ" و"تاري داياك" و"تاري ملايو زابين"، تتخللها وصلات غنائية تعكس ثراء التراث الثقافي الإندونيسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328260

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
28°-16
29°-17
24°-16
21°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>