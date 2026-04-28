لقاءات فكرية وعروض فنية في انتظار رواد معرض تونس الدولي للكتاب يوم الاربعاء 29 أفريل 2026

يتواصل البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب، يوم الأربعاء 29 أفريل 2026، بمجموعة من الندوات الفكرية والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تجمع بين الأدب والتاريخ والسياسة والفنون، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمبدعين من تونس وخارجها.وتتصدر الندوات الفكرية جلسة صباحية بعنوان "الأدب والتاريخ: تكامل أم تنافر؟"، تتناول العلاقة المتشابكة بين المجالين بين من يعتبر التاريخ مصدرا للأدب ومن يرى في الأدب مادة ثرية للتأريخ.وتطرح الندوة جملة من الإشكاليات على غرار حدود التخييل والمرجعية وتنامي الاهتمام بالرواية التاريخية وإمكانية إعادة صياغة العلاقة بين الحقلين.وخلال الفترة المسائية، سيكون رواد المعرض على موعد مع ندوة حول "الدبلوماسية الناعمة والعلاقات الدولية"، تسلط الضوء على دور الثقافة والتعليم والإعلام في تعزيز حضور الدول وتأثيرها، في ظل التحولات العالمية الراهنة مع طرح تساؤلات حول مستقبل هذا النمط من الديبلوماسية وموقعه في شبكة العلاقات الدولية، إضافة إلى تقييم التجربة التونسية في هذا المجال.ويتضمن البرنامج أيضا لقاءات أدبية وفكرية من بينها قراءة تونسية في رواية صينية مترجمة ولقاء مع الكاتبة، فرانشيسكا ألبانيزي، حول كتابها عن فلسطين إلى جانب أنشطة ينظمها المعهد الفرنسي بتونس وعروض وثائقية من بينها "من قتل أسمهان؟"، وجلسات تناقش الترجمة والأنثروبولوجيا والتاريخ من منظور المرأة.وفي إطار الأنشطة الموجهة للشباب، ينتظم لقاء مع الصحفية والروائية، نادية الحثروبي، تديره أمينة الحمروني، حيث تقدم تجربتها في الكتابة الروائية والسيناريو من بينها عملها حول شخصية أسمهان.كما يشهد البرنامج حضورا دوليا من خلال الفعاليات الثقافية الإندونيسية التي تتضمن عروضا راقصة تقليدية مثل "تاري بيرينغ" و"تاري داياك" و"تاري ملايو زابين"، تتخللها وصلات غنائية تعكس ثراء التراث الثقافي الإندونيسي.