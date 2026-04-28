Babnet   Latest update 19:04 Tunis

ترامب: حلمت دائما بالعيش في قصر باكنغهام وسأناقش الأمر مع الملك تشارلز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f0f2dd81ce04.76290134_hoqmfliegjkpn.jpg>
Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 18:46
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يحلم دائما بالعيش في قصر باكنغهام، وكشف عن خطته لمناقشة هذا الأمر مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الذي يزور واشنطن حاليا.

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لطالما أردت العيش في قصر باكنغهام!!! سنناقش هذا مع الملك والملكة بعد بضع دقائق".


جاءت هذه التصريحات تعليقًا على مقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، زعمت فيه أن الملك البريطاني والرئيس الأمريكي هما "ابنا عم من الدرجة السادسة عشرة"، ولهما سلف مشترك هو إيرل لينوكس الثالث، حفيد الملك جيمس الثاني ملك اسكتلندا، الذي عاش في الفترة من 1490 إلى 1526.


ووصل الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يلقي يوم الثلاثاء خطابا أمام الكونغرس الأمريكي. سيكون هذا أول خطاب لعضو في العائلة المالكة البريطانية في الكونغرس منذ عام 1991.

وكانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أول ملكة بريطانية تخاطب المشرعين الأمريكيين، عندما ألقت خطابها أمام الكونغرس في عام 1991.

وتأتي تصريحات ترامب المازحة في إطار العلاقات الوثيقة بين الرئيس الأمريكي والعائلة المالكة البريطانية، حيث سبق أن استضاف ترامب الملك تشارلز في واشنطن في زيارات سابقة، وأبدى مرارا إعجابه بالمؤسسة الملكية البريطانية.

ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من قصر باكنغهام على تصريحات ترامب، لكن من المتوقع أن يتعامل الطاقم الملكي مع الأمر بروح الدعابة، خاصة في ظل الطابع غير الرسمي الذي صدرت به التصريحات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328281

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>