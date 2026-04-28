ترامب: حلمت دائما بالعيش في قصر باكنغهام وسأناقش الأمر مع الملك تشارلز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يحلم دائما بالعيش في قصر باكنغهام، وكشف عن خطته لمناقشة هذا الأمر مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الذي يزور واشنطن حاليا.وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لطالما أردت العيش في قصر باكنغهام!!! سنناقش هذا مع الملك والملكة بعد بضع دقائق".جاءت هذه التصريحات تعليقًا على مقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، زعمت فيه أن الملك البريطاني والرئيس الأمريكي هما "ابنا عم من الدرجة السادسة عشرة"، ولهما سلف مشترك هو إيرل لينوكس الثالث، حفيد الملك جيمس الثاني ملك اسكتلندا، الذي عاش في الفترة من 1490 إلى 1526.ووصل الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يلقي يوم الثلاثاء خطابا أمام الكونغرس الأمريكي. سيكون هذا أول خطاب لعضو في العائلة المالكة البريطانية في الكونغرس منذ عام 1991.وكانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أول ملكة بريطانية تخاطب المشرعين الأمريكيين، عندما ألقت خطابها أمام الكونغرس في عام 1991.وتأتي تصريحات ترامب المازحة في إطار العلاقات الوثيقة بين الرئيس الأمريكي والعائلة المالكة البريطانية، حيث سبق أن استضاف ترامب الملك تشارلز في واشنطن في زيارات سابقة، وأبدى مرارا إعجابه بالمؤسسة الملكية البريطانية.ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من قصر باكنغهام على تصريحات ترامب، لكن من المتوقع أن يتعامل الطاقم الملكي مع الأمر بروح الدعابة، خاصة في ظل الطابع غير الرسمي الذي صدرت به التصريحات.