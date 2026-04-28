النجم الساحلي - محمد مفتاح يخلف نورالدين حفيظ في تدريب فريق الكرة الطائرة

اعلن النجم الساحلي اليوم الثلاثاء عن انهاء العلاقة التعاقدية مع نورالدين حفيظ مدرب فريق الاكابر للكرة الطائرة.

واشارت الهيئة المديرة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى انه تم تعيين محمد مفتاح مدربا اولا للفريق الى جانب محمد القارصي (مدرب مساعد).