Babnet   Latest update 14:41 Tunis

قسم الدواوين والمنشآت يدعو الى مراجعة عميقة لـ5 مشاريع قوانين تتعلق بلزمات الطاقات المتجددة وفتح نقاش وطني حولها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 42 ث
      
دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، إلى مراجعة عميقة وجدية لخمسة مشاريع قوانين تعرض اليوم على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والمتعلقة باتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء وملاحقها وكراء عدد من المواقع بالمحطات الفولطاضوئية بعدد من الجهات.

وطالب قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، بفتح نقاش وطني واسع حول هذه المشاريع، وتمكين مختلف القوى الحية من إبداء رأيها، معتبرا أن القضايا الإستراتيجية يجب ان تناقش في الفضاء الوطني العام وبمشاركة مختلف مكونات المجتمع، وفق نص البيان.

وأكد أن الإنتقال الطاقي "خيار ضروري لا رجعة فيه"، مشددا في المقابل على أن هذا الإنتقال لا ينبغي ان يتحول الى الى مدخل لتكريس التبعية أو إضعاف القرار الوطني، بل يجب أن يكون مسارًا سياديًا تصاغ أولوياته وفق المصلحة العليا للبلاد مع اعتبار القطاع العام فاعلا مركزيا وقاطرة حقيقية لهذا التحول حسب تقديره.

وعبّر عن رفضه لأي مقاربة تقوم على الإستعجال أو التجزئة أو تمرير الخيارات الكبرى خارج النقاش الوطني العميق، معتبرا أن هذه الملفات لا تُقاس بسرعة الإنجاز، بل بعمق أثرها على السيادة وعلى مستقبل الأجيال.


كما أكد أن الشراكات الدولية، مهما كان اطارها لا تكون مقبولة إلا إذا كانت متكافئة وعادلة، وقائمة على نقل المعرفة، وتعزيز القدرات الوطنية، لا على إعادة إنتاج التبعية في أشكال جديدة.
وللاشارة يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للنظر في التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول كلّ من مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" من ولاية سيدي بوزيد والموقعة في 24 مارس 2025.
كما تنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد" والموقعة في 24 مارس 2025 ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر" من ولاية قفصة والموقعة في نفس التاريخ.
ويناقش النواب مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود والموقعة في 8 ماي 2024 ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب" من ولاية قابس والموقعة في 24 مارس 2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328264

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>