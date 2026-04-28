قسم الدواوين والمنشآت يدعو الى مراجعة عميقة لـ5 مشاريع قوانين تتعلق بلزمات الطاقات المتجددة وفتح نقاش وطني حولها

دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، إلى مراجعة عميقة وجدية لخمسة مشاريع قوانين تعرض اليوم على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والمتعلقة باتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء وملاحقها وكراء عدد من المواقع بالمحطات الفولطاضوئية بعدد من الجهات.وطالب قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، بفتح نقاش وطني واسع حول هذه المشاريع، وتمكين مختلف القوى الحية من إبداء رأيها، معتبرا أن القضايا الإستراتيجية يجب ان تناقش في الفضاء الوطني العام وبمشاركة مختلف مكونات المجتمع، وفق نص البيان.وأكد أن الإنتقال الطاقي "خيار ضروري لا رجعة فيه"، مشددا في المقابل على أن هذا الإنتقال لا ينبغي ان يتحول الى الى مدخل لتكريس التبعية أو إضعاف القرار الوطني، بل يجب أن يكون مسارًا سياديًا تصاغ أولوياته وفق المصلحة العليا للبلاد مع اعتبار القطاع العام فاعلا مركزيا وقاطرة حقيقية لهذا التحول حسب تقديره.وعبّر عن رفضه لأي مقاربة تقوم على الإستعجال أو التجزئة أو تمرير الخيارات الكبرى خارج النقاش الوطني العميق، معتبرا أن هذه الملفات لا تُقاس بسرعة الإنجاز، بل بعمق أثرها على السيادة وعلى مستقبل الأجيال.كما أكد أن الشراكات الدولية، مهما كان اطارها لا تكون مقبولة إلا إذا كانت متكافئة وعادلة، وقائمة على نقل المعرفة، وتعزيز القدرات الوطنية، لا على إعادة إنتاج التبعية في أشكال جديدة.وللاشارة يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للنظر في التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول كلّ من مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" من ولاية سيدي بوزيد والموقعة في 24 مارس 2025.كما تنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد" والموقعة في 24 مارس 2025 ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر" من ولاية قفصة والموقعة في نفس التاريخ.ويناقش النواب مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود والموقعة في 8 ماي 2024 ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب" من ولاية قابس والموقعة في 24 مارس 2025.