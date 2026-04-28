كأس تونس للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي
تم الكشف عن برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2025 – 2026، والتي ستُقام يومي 1 و2 ماي 2026.
الجمعة 1 ماي 2026* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (17:00)
اتحاد النقل بصفاقس – النجم الساحلي
السبت 2 ماي 2026* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (14:00)
النادي الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي
* قاعة الزواوي (15:00)
الترجي الرياضي التونسي – جمعية الاتصالات بصفاقس
* قاعة بوسالم (16:00)
مولودية بوسالم – سعيدية سيدي بوسعيد
