Babnet   Latest update 14:41 Tunis

كأس تونس للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg>
Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 14:36
      
تم الكشف عن برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2025 – 2026، والتي ستُقام يومي 1 و2 ماي 2026.

الجمعة 1 ماي 2026

* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (17:00)
اتحاد النقل بصفاقس – النجم الساحلي


السبت 2 ماي 2026

* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (14:00)
النادي الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي

* قاعة الزواوي (15:00)
الترجي الرياضي التونسي – جمعية الاتصالات بصفاقس

* قاعة بوسالم (16:00)
مولودية بوسالم – سعيدية سيدي بوسعيد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328263

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>