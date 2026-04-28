شهدت الأجنحة التونسية المقامة ضمن الصالون الدولي للنسيج التقني الذى انتظم بمدينة "فرنكفورت" الألمانية من 21 الى 24 أفريل، إقبالا لافتا من قبل الزوار والمهنيين.ويعود هذا الإقبال، وفق ما ورد في بلاغ نشر اليوم الثلاثاء على المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جودة المنتجات المعروضة وتنوعها وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.وأضافت أن المشاركة التونسية، مثلت فرصة لتعزيز التعاون القائم واستكشاف آفاق جديدة للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.وشهدت التظاهرة حضور ممثلين عن مؤسسات جامعية تونسية متخصصة في قطاع النسيج، حيث تم إبراز الدور المحوري للتكوين الجامعي في دعم تنافسية القطاع، من خلال تكوين كفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفق نفس البلاغكما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات التونسية ونظيراتها الدولية عموما والألمانية على وجه الخصوص، بما يساهم في تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ودعم الابتكار بفضل جودة المنتجات المعروضة وتنوعها وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.واطلع القنصل العام للجمهورية التونسية بدسلدورف ،مؤخرا ،على مختلف المنتجات التي قدمتها المؤسسات التونسية المشاركة في فعاليات الصالون ، واستمع من خلال زيارته الى عروض ممثلي الهياكل التونسية و المؤسسات العارضة و آفاق تطوير صادراتها نحو الأسواق الأوروبية والعالمية، وفق ما جاء في نفس البلاغ.وأشاد مصطفى زيري في هذا السياق بالمستوى المتميز للمؤسسات التونسية المشاركة وبجودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا مواصلة العمل لدعم الفاعلين الاقتصاديين ومرافقتهم في جهودهم الرامية إلى تطوير صادراتهم وتعزيز إشعاع المنتوج التونسيوتندرج هذه المشاركة في إطار برنامج "EXPORTI" ضمن مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل (CQE)"، الذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالشراكة مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس والجهات التونسية المعنية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية.