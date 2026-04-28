9 ميداليات لتونس في افتتاح بطولة إفريقيا للمصارعة بالإسكندرية

أحرزت العناصر التونسية المشاركة في بطولة إفريقيا للمصارعة لمختلف الفئات العمرية، المقامة بمدينة الإسكندرية،ميداليات في ختام منافسات اليوم الأول المخصص لفئة الأصاغر (دونسنة)، توزعت بينفضيات وبرونزيات.وجاءت الميداليات الفضية عبر:* براء اللموشي (كلغ) – مصارعة رومانية* ياسين الطالبي (كلغ) – مصارعة رومانية* قطر الندى دبوسي (كلغ) – مصارعة نسائية* قطر الندى دلهومي (كلغ) – مصارعة نسائيةأما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب:* صهيب جلاصي (كلغ) – مصارعة رومانية* محمد ربيع بن صالح (كلغ) – مصارعة رومانية* محمد علي خذري (كلغ) – مصارعة رومانية* آية فضلاوي (كلغ) – مصارعة نسائية* فاطمة بن حسن (كلغ) – مصارعة نسائيةوتتواصل منافسات فئة الأصاغر اليوم الثلاثاء في اختصاصي المصارعة النسائية والحرة، على أن تُقام منافسات الأواسط (دونسنة) يوميأفريل، فيما تُختتم البطولة يوميماي بمنافسات الأكابر.وتتوزع المشاركة التونسية كما يلي:* الأصاغر:عناصر في المصارعة الحرة،في المصارعة الرومانية، وفي المصارعة النسائية* الأواسط:في الحرة،في الرومانية، وفي النسائية* الأكابر:في الحرة،في الرومانية، وفي النسائية