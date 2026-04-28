9 ميداليات لتونس في افتتاح بطولة إفريقيا للمصارعة بالإسكندرية

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 10:28
      
أحرزت العناصر التونسية المشاركة في بطولة إفريقيا للمصارعة لمختلف الفئات العمرية، المقامة بمدينة الإسكندرية، 9 ميداليات في ختام منافسات اليوم الأول المخصص لفئة الأصاغر (دون 17 سنة)، توزعت بين 4 فضيات و5 برونزيات.

الميداليات الفضية

وجاءت الميداليات الفضية عبر:

* براء اللموشي (45 كلغ) – مصارعة رومانية

* ياسين الطالبي (48 كلغ) – مصارعة رومانية
* قطر الندى دبوسي (49 كلغ) – مصارعة نسائية
* قطر الندى دلهومي (73 كلغ) – مصارعة نسائية

الميداليات البرونزية

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب:

* صهيب جلاصي (51 كلغ) – مصارعة رومانية
* محمد ربيع بن صالح (55 كلغ) – مصارعة رومانية
* محمد علي خذري (80 كلغ) – مصارعة رومانية
* آية فضلاوي (43 كلغ) – مصارعة نسائية
* فاطمة بن حسن (65 كلغ) – مصارعة نسائية

وتتواصل منافسات فئة الأصاغر اليوم الثلاثاء في اختصاصي المصارعة النسائية والحرة، على أن تُقام منافسات الأواسط (دون 20 سنة) يومي 29 و30 أفريل، فيما تُختتم البطولة يومي 1 و2 ماي بمنافسات الأكابر.

وتتوزع المشاركة التونسية كما يلي:

* الأصاغر: 9 عناصر في المصارعة الحرة، 7 في المصارعة الرومانية، و10 في المصارعة النسائية
* الأواسط: 2 في الحرة، 2 في الرومانية، و4 في النسائية
* الأكابر: 2 في الحرة، 4 في الرومانية، و4 في النسائية
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
