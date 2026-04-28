الرابط الثانية - القطيعة بين أمل حمام سوسة ومدربه عماد جاء بالله

أعلن أمل حمام سوسة متصدر ترتيب المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم شراكة مع نادي حمام الانف عن إنهاء علاقته التعاقدية مع مدرب فريق أكابر كرة القدم عماد جاء بالله.وتأتي هذه القطيعة على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الجولتين الأخيرتين من سباق البطولة التي اكتفى خلالها أمل حمام سوسة بالتعادل مع مضيفه هلال مساكن صفر-صفر ثم الخسارة امس الاثنين أمام مضيفه نادي محيط قرقنة 1-2.واستغل نادي حمام الأنف عثرتي أمل حمام سوسة ليلتحق به في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة لكل منهما قبل جولتين من نهاية السباق.ويلتقي الفريقان لحساب الجولة السادسة والعشرين والأخيرة في مواجهة مباشرة على ملعب حمام الأنف قد تكون حاسمة في تحديد هوية الفريق الذي سيصعد مباشرة الى الرابطة المحترفة الاولى.ويصعد متصدرا المجموعتين الأولى والثانية مباشرة الى الرابطة المحترفة الاولى في حين يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة مباراتي نصف نهائي ثم مقابلة نهائي يلتحق على إثرها الفريق الفائز بمصاف النخبة.