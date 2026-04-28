Babnet   Latest update 09:57 Tunis

الرابط الثانية - القطيعة بين أمل حمام سوسة ومدربه عماد جاء بالله

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60f80f3b9f44f4.61346794_lnfipghqekmoj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 09:15 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلن أمل حمام سوسة متصدر ترتيب المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم شراكة مع نادي حمام الانف عن إنهاء علاقته التعاقدية مع مدرب فريق أكابر كرة القدم عماد جاء بالله.

وتأتي هذه القطيعة على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الجولتين الأخيرتين من سباق البطولة التي اكتفى خلالها أمل حمام سوسة بالتعادل مع مضيفه هلال مساكن صفر-صفر ثم الخسارة امس الاثنين أمام مضيفه نادي محيط قرقنة 1-2.


واستغل نادي حمام الأنف عثرتي أمل حمام سوسة ليلتحق به في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة لكل منهما قبل جولتين من نهاية السباق.
ويلتقي الفريقان لحساب الجولة السادسة والعشرين والأخيرة في مواجهة مباشرة على ملعب حمام الأنف قد تكون حاسمة في تحديد هوية الفريق الذي سيصعد مباشرة الى الرابطة المحترفة الاولى.

ويصعد متصدرا المجموعتين الأولى والثانية مباشرة الى الرابطة المحترفة الاولى في حين يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة مباراتي نصف نهائي ثم مقابلة نهائي يلتحق على إثرها الفريق الفائز بمصاف النخبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328236

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-16
29°-17
24°-17
23°-15
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>