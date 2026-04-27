وزير النقل يعاين مستودعات وورشات النقل الحديدي التابعة لشركة نقل تونس.

قام وزير النقل رشيد عامري، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمستودعات الصيانة للقطار تونس - حلق الوادي- المرسى والمترو بتونس البحرية التابعة لشركة نقل تونس.وحسب بلاغ للوزارة، عاين عامري وضعية البنية التحتية للمستودعات والورشات، وأوصى بالتسريع في تحسينها عبر المشاريع والتمويلات التي وضعت في الغرض.وعاين وزير النقل وضعية عربات المترو ومدى تقدم إنجاز عمليات الصيانة على غرار طلاء العربات وصيانة منظومة الفرملة.وشدّد الوزير على ضرورة التسريع في إعداد مشاريع الصيانة العامة للأسطول الحالي في انتظار استكمال الإجراءات التعاقدية لصفقة اقتناء 30 عربة جديدة، وتجسيم صفقة اقتناء 18 عربة جديدة الخاصة بالخط تونس - حلق الوادي- المرسى التي بلغت الاجراءات التعاقدية المتعلقة باقتنائها مراحلها الاخيرة.يذكر أنه تم تهيئة أجزاء من المآوي بالمستودع الخاصة بها استعدادا لاستقبالها، وهو ما من شأنه أن يمكّن من تحسين خدمات منظومة النقل الحديدي الحضري بتونس الكبرى.من جانب آخر، اطلع رشيد عامري على المبنى القديم التابع لشركة نقل تونس والكائن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، داعيا إلى ترميمه وإعادة تثمينه وحسن استغلاله طبقا لقانون البنايات المتداعية للسقوط عدد 33 لسنة 2024.