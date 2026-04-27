وزير النقل يتفقد مطار تونس قرطاج واستعدادات موسم الحج وصيف 2026

متابعة وضعية النقل الحديدي ومشاريع الصيانة



دعوة إلى تثمين الرصيد العقاري



أدى وزير النقل رشيد عامري زيارة ميدانية إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث عاين مختلف المكونات التجارية والعملياتية، واطلع على مدى جاهزية المحطتين الجويتينلتأمين موسمي الحج وعودة التونسيين بالخارج لسنةوشملت الزيارة متابعة تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، حيث اطلع الوزير على فضاء برمجة الرحلات بعد استكمال أشغاله، إضافة إلى منظومة معالجة الأمتعة، مؤكداً ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين لضمان انتظامية الرحلات وفق المعايير المطلوبة.كما تحول إلى محطة الحجيج، حيث عاين تقدم أشغال التهيئة، داعياً إلى استكمالها في الآجال المحددة بما يوفر أفضل ظروف الراحة للحجيج.وفي سياق متصل، أدى الوزير زيارة تفقد إلى مستودعات وورشات الصيانة التابعة لـشركة نقل تونس، الخاصة بخطي تونس – حلق الوادي – المرسى والمترو بتونس البحرية.وعاين وضعية البنية التحتية، مشدداً على ضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع التأهيل عبر التمويلات المرصودة، كما اطلع على تقدم عمليات صيانة عربات المترو، خاصة ما يتعلق بالطلاء ومنظومة الفرملة.وأكد الوزير على أهمية التعجيل بإعداد مشاريع الصيانة الشاملة للأسطول الحالي، بالتوازي مع استكمال إجراءات اقتناءعربة مترو جديدة، إلى جانب صفقةعربة خاصة بخط تونس – حلق الوادي – المرسى، والتي بلغت مراحلها التعاقدية الأخيرة.واطلع الوزير كذلك على وضعية المبنى القديم التابع لشركة نقل تونس بشارع شارع الحبيب بورقيبة، داعياً إلى ترميمه وإعادة توظيفه وفق مقتضيات القانون عددلسنةالمتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.