Babnet   Latest update 21:20 Tunis

وزير النقل يتفقد مطار تونس قرطاج واستعدادات موسم الحج وصيف 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69efc52adcb972.90753086_okgfeqphimljn.jpg>
Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 21:20
      
أدى وزير النقل رشيد عامري زيارة ميدانية إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث عاين مختلف المكونات التجارية والعملياتية، واطلع على مدى جاهزية المحطتين الجويتين 1 و2 لتأمين موسمي الحج وعودة التونسيين بالخارج لسنة 2026.

وشملت الزيارة متابعة تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، حيث اطلع الوزير على فضاء برمجة الرحلات بعد استكمال أشغاله، إضافة إلى منظومة معالجة الأمتعة، مؤكداً ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين لضمان انتظامية الرحلات وفق المعايير المطلوبة.


كما تحول إلى محطة الحجيج، حيث عاين تقدم أشغال التهيئة، داعياً إلى استكمالها في الآجال المحددة بما يوفر أفضل ظروف الراحة للحجيج.




متابعة وضعية النقل الحديدي ومشاريع الصيانة

وفي سياق متصل، أدى الوزير زيارة تفقد إلى مستودعات وورشات الصيانة التابعة لـشركة نقل تونس، الخاصة بخطي تونس – حلق الوادي – المرسى والمترو بتونس البحرية.

وعاين وضعية البنية التحتية، مشدداً على ضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع التأهيل عبر التمويلات المرصودة، كما اطلع على تقدم عمليات صيانة عربات المترو، خاصة ما يتعلق بالطلاء ومنظومة الفرملة.

وأكد الوزير على أهمية التعجيل بإعداد مشاريع الصيانة الشاملة للأسطول الحالي، بالتوازي مع استكمال إجراءات اقتناء 30 عربة مترو جديدة، إلى جانب صفقة 18 عربة خاصة بخط تونس – حلق الوادي – المرسى، والتي بلغت مراحلها التعاقدية الأخيرة.


دعوة إلى تثمين الرصيد العقاري

واطلع الوزير كذلك على وضعية المبنى القديم التابع لشركة نقل تونس بشارع شارع الحبيب بورقيبة، داعياً إلى ترميمه وإعادة توظيفه وفق مقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328219

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-15
28°-16
28°-17
26°-17
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>