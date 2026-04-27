تونس تتسلم الشهادة الرسمية لانضمام الحديقة الجيولوجية "الظاهر" إلى شبكة اليونسكو

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 21:09
      
- تسلم السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضياء خالد، اليوم الاثنين، الشهادة الرسمية لانضمام الحديقة الجيولوجية "الظاهر" إلى شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، وذلك خلال موكب رسمي نظمه المجلس العالمي للحدائق الجيولوجية بحضور وفد تونسي ضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والديوان الوطني للمناجم، إلى جانب ممثلي 11 حديقة جيولوجية الأخرى التي تحصلت على التسمية نفسها بعنوان سنة 2026.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب ضياء خالد عن شكره للمجلس العالمي للحدائق الجيولوجية والمجلس التنفيذي لليونسكو على قرار إدراج "الظاهر" ضمن الشبكة العالمية، مشيدا بالجهود العلمية والمنهجية التي بذلتها مختلف الجهات التونسية المختصة على المستويين الوطني والجهوي لإعداد ملف الترشح. كما أبرز الدور الأساسي الذي اضطلعت به الجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني في تجسيد المشروع ميدانيا وتأمين نجاحه.
 

ويعدّ هذا الانضمام اعترافا دوليا بالجهود التي تبذلها تونس في مجال صون تراثها الجيولوجي والثقافي. كما يجسد التزامها بحماية هذا الموروث الوطني وتثمينه وفق مقاربات مستدامة تضمن حسن التصرف فيه والمحافظة عليه.
ومن المنتظر أن يفتح تسجيل الحديقة الجيولوجية "الظاهر" ضمن الشبكة العالمية آفاقا جديدة لدعم التنمية المحلية بالمنطقة، من خلال دعم السياحة المسؤولة وتشجيع المبادرات الفردية، وتطوير القدرات في مجال الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية والثقافية.


وتزخر الحديقة الجيولوجية "الظاهر" بمناظر طبيعية خلابة وتشكيلات جيولوجية يعود تاريخها إلى أكثر من 250 مليون سنة. ويكتسي هذا التصنيف أهمية خاصة باعتبار "الظاهر" أول حديقة جيولوجية من نوعها في تونس والثالثة على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما يمنحها مكانة رمزية وعلمية بارزة.
 
 
