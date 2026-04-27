بطولة افريقيا لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يتوّج باللقب ويتاهل الى بطولة العالم

تُوّج المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية بلقب النسخة الأولى من بطولة إفريقيا للأمم، إثر فوزه في النهائي على منتخب الطوغو بنتيجة 2-0 (19-18 و18-16)، في البطولة التي احتضنتها الطوغو.

تأهل إلى بطولة العالم

وبهذا التتويج، ضمن المنتخب التونسي مشاركته في بطولة العالم المقررة في كرواتيا خلال شهر جوان القادم، كممثل وحيد للقارة الإفريقية.

مسيرة مثالية دون هزيمة

حقق المنتخب التونسي سلسلة انتصارات كاملة طيلة البطولة:

* تونس – البنين (2-0)
* تونس – الكوت ديفوار (2-0)
* تونس – مالي (2-0)
* تونس – الطوغو (2-0)
* نصف النهائي: تونس – مالي (2-0)
* النهائي: تونس – الطوغو (2-0)



ويعكس هذا التتويج سيطرة المنتخب التونسي على مجريات البطولة، حيث لم يخسر أي شوط طوال المنافسات، مؤكداً جاهزيته للاستحقاقات العالمية القادمة.
