بطولة افريقيا لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يتوّج باللقب ويتاهل الى بطولة العالم

تأهل إلى بطولة العالم





مسيرة مثالية دون هزيمة





تُوّج المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية بلقب النسخة الأولى من بطولة إفريقيا للأمم، إثر فوزه في النهائي على منتخب الطوغو بنتيجة)، في البطولة التي احتضنتها الطوغو.وبهذا التتويج، ضمن المنتخب التونسي مشاركته في بطولة العالم المقررة في كرواتيا خلال شهر جوان القادم، كممثل وحيد للقارة الإفريقية.حقق المنتخب التونسي سلسلة انتصارات كاملة طيلة البطولة:* تونس – البنين (* تونس – الكوت ديفوار (* تونس – مالي (* تونس – الطوغو (* نصف النهائي: تونس – مالي (* النهائي: تونس – الطوغو (ويعكس هذا التتويج سيطرة المنتخب التونسي على مجريات البطولة، حيث لم يخسر أي شوط طوال المنافسات، مؤكداً جاهزيته للاستحقاقات العالمية القادمة.