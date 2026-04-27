توقف جزئي لقطار تونس البحرية وحلق الوادي القديم من 29 أفريل إلى 3 ماي 2026

أعلنت شركة النقل بتونس عن توقف جزئي ومؤقت لحركة قطارات الخط الحديدي الرابط بين تونس وحلق الوادي والمرسى، وذلك من 29 أفريل إلى 3 ماي 2026.وأوضحت الشركة في بلاغ اصدرته الاثنين، أن التوقف يعود إلى استكمال أشغال تجديد وترميم المنشآت الفنية للخط وبسبب التدخلات المبرمجة على مستوى جسر قنال "شيشلي". وأكد البلاغ أن حركة سير القطارات ستتواصل بشكل عادي على المسلكين بين محطتي حلق الوادي القديم والمرسى طوال فترة الأشغال.أما بالنسبة إلى الجزء الرابط بين محطتي تونس البحرية وحلق الوادي القديم، فسيتم تأمين تنقل المسافرين عبر حافلات خاصة بمعدل سفرة كل 30 دقيقة، إلى جانب تعزيز خدمات الخط المنتظم عدد 347.وبخصوص مواعيد السفرات، تنطلق أولى الرحلات من محطة حلق الوادي القديم على الساعة السادسة صباحا، فيما تكون آخر سفرة على الساعة السابعة مساء. أما من محطة تونس البحرية، فتنطلق أولى السفرات على الساعة السادسة والنصف صباحا، وآخرها على الساعة السابعة والنصف مساء.وأكدت شركة النقل بتونس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية وتجديدها.