جينيف: وزير تكنولوجيات الاتصال يبحث مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات آفاق تعزيز التعاون الرقمي

التقى وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، اليوم الاثنين بجنيف، بالأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، وذلك خلال مشاركته، بتكليف من رئيس الجمهورية، في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في مجلس الاتحاد.ومثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض متانة العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الدولي للاتصالات، وبحث آفاق مزيد تطويرها في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، نوّه الوزير بمخرجات الزيارة الأخيرة التي أدتها الأمينة العامة إلى تونس مطلع ديسمبر الماضي بمناسبة مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات +20، والتي التقت خلالها رئيس الجمهورية.وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال الأهمية التي توليها تونس لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الدولي للاتصالات، في إطار توجهها نحو تجسيم تحول رقمي شامل يخدم المواطن، ويجعل من التكنولوجيا رافعة للتنمية الاقتصادية العادلة والاندماج الاجتماعي.وأوضح أن الانتقال الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للمخطط التنموي 2026-2030، من خلال ضمان النفاذ الشامل والعادل إلى التكنولوجيا وتنمية القدرات والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لا سيما التعليم والتكوين والصحة، فضلا عن دعم تمكين الشباب والمرأة.كما أبرز الوزير حرص تونس على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والمساهمة الفاعلة في ترسيخ حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي، استنادا إلى ما تزخر به البلاد من كفاءات بشرية وبما يدعم مسارا رقميا دوليا قائما على مبادئ العدالة والشمول والتنمية الإنسانية.من جانبها، ثمنت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات الدور الذي تضطلع به تونس في المجال الرقمي، مشيدة بدعمها المتواصل لبرامج الاتحاد وهيئاته.وأكدت أن انعقاد أشغال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة الممتدة من 28 أفريل إلى 8 ماي 2026، يمثل محطة مهمة للإسهام في رسم برامج ومشاريع جديدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.كما أعربت بوغدان-مارتن عن استعداد الاتحاد لمزيد تطوير التعاون مع تونس عبر بلورة برامج عمل مشتركة، خاصة في مجالات التدريب وتنمية القدرات وحوكمة الذكاء الاصطناعي.