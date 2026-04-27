ووشو كونغ فو (بطولة العالم الخامسة للتايجي تشوان ): التونسية ألاء الصغير تتوّج بالميدالية الذهبية لسيف التايشي

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 17:14
      
توّجت التونسية ألاء الصغير اليوم الاثنين بالميدالية الذهبية لسيف التايشي ضمن بطولة العالم الخامسة للتايجي تشوان المقامة في بورغاسب ببلغاريا من 23 الى 30 أفريل الجاري.
ويتألف الوفد التونسي المشارك في هذه البطولة العالمية من 3 لاعبين هم: أنيس بوهديمة، وألاء الصغير، وزينب المناعي.
ويقود المنتخب التونسي في بطولة العالم الخامسة للتايجي تشوان المدرب الوطني أحمد الروبي.
