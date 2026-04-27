المعهد العربي لحقوق الانسان يوضح بخصوص فيديو "شكرا تونس " ويؤكد مباشرة اجراءات قانونية على خلفية "حملة التشويه"

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 16:40
      
أعلن المعهد العربي لحقوق الإنسان أنه قام بمعاينة قانونية رسمية وتوثيق شامل لكافة المنشورات والتدوينات المتداولة في إطار ما وصفها بـ"حملة تشويه" تتعلق بالفيديو كليب "شكراً تونس"، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

ونفى المعهد، في بيان نشر اليوم الاثنين، صحة الادعاءات المتداولة بشأن الفيديو كليب "شكراً تونس"، مبينا أنه يعود إلى سنة 2021 وقد أنتج بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، ولا علاقة له بملف هجرة الأفارقة جنوب الصحراء.


وأوضح أن هذا العمل الفني يندرج ضمن تعاون تطوعي طويل مع الفنان لطفي بوشناق، شمل إهداء مجموعة من الأغاني المجانية التي تتناول قضايا إنسانية متعددة، من بينها السلم والبيئة والتعليم والإعاقة.


وأضاف أن ما يتم تداوله يقوم على "مغالطات ممنهجة"، من خلال إعادة توظيف مواد قديمة منشورة على منصاته بهدف المسّ بسمعته والنيل من شركائه والمتعاونين معه، الذين يعمل أغلبهم بصفة تطوعية، ومن بينهم شخصيات وطنية.
وأكد المعهد في بيانه، أن هذه الحملة لن تثنيه عن مواصلة رسالته في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المواطني والعمل في مجالات التربية والتعليم ومحو الأمية والاهتمام بالفئات الهشة.

ويذكر أن الفيديو كليب "شكراً تونس" ،كان قد أعيد تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقا بتعليقات اعتبرها المعهد العربي لحقوق الانسان "مضللة"، حيث تم ربطه بملف هجرة الأفارقة جنوب الصحراء ، وهو ما نفاه المعهد .
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
