الدورة الثانية للتظاهرة الصحية تحت شعار" صحتنا في نمط عيشنا" يوم غرة ماي 2026 بمدينة سليمان

تنظم الدائرة الصحية سليمان -تاكلسة الدورة الثانية للتظاهرة الصحية تحت شعار "صحتنا في نمط عيشنا " يوم غرة ماي المقبل بمدينة سليمان من ولاية نابل

وتعد هذه المبادرة مناسبة هامة لرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع وتعزيز أهمية الصحة العامة من خلال مختلف الانشطة


ويهدف هذا الحدث الصحي الى تعزيز النشاط البدني بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على اتباع نمط حياة صحية من خلال رياضة المشي


ويتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات الصحية والرياضية والتثقيفية تشمل بالخصوص عيادات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم بالمستشفى المحلي بسليمان وورشات توعوية حول التغذية والوقاية من الامراض الشائعة والاقلاع عن التدخين

كما سيتم، خلال هذه التظاهرة تنظيم أنشطة تفاعلية وعروض ثقافية وفنية ومسابقات رياضية متنوعة الى جانب ماراطون تحت شعار " امشي لصحتك " بالمسلك الصحي، حيث سيكون الانطلاق من أمام المستشفى المحلي بسليمان وصولا الى الشاطىء
