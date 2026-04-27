منظمة "الالكسو" تنظم غدا الثلاثاء بمقرها بتونس حفل تصنيف مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي

تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" غدا الثلاثاء، حفل تصنيف مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، والذي يندرج في إطار برنامج تصنيف المؤسسات الثقافية.ويُنتظم هذا الحفل بداية من الساعة العاشرة صباحاً (10:00)، بمقر المنظمة الكائن بشارع محمد علي عقيد، المركز العمراني الشمالي، تونس العاصمة.ويمثّل تصنيف المؤسسات الثقافية العربية بوصفها مبدعة ومستدامة ومستجيبة لمعايير الجودة والحوكمة الرشيدة، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو".وترمي هذه المبادرة إلى دعم العمل الثقافي العربي المشترك وضمان تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية المعتمدة والملتزمة بأطر الحكومة الرشيدة القائمة على مبدأ المؤسساتية والمشاركة والشفافية والانفتاح على تجارب العالم، وتقاسم ما هو فريد وملهم في حوكمة الثقافة.واحدث "مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي" بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1062 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019، الذي ضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. وتحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة مقر المركز، الذي يعد مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع الى إشراف وزارة الشؤون الثقافية.ويمثل المركز إطارا للتصور والابتكار والتجديد في ميدان الثقافة الرقمية، وهو بمثابة مختبر للبحث والتجربة وإنجاز ونشر الدراسات والمبادرات المبتكرة في الميدان الثقافي وتطوير المضامين الثقافية باستعمال التكنولوجيات الرقمية والمساهمة في تركيز الاقتصاد الإبداعي.